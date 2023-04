Las bibliotecas con viviendas asequibles podrían resolver dos problemas a la vez

Libraries with affordable housing could solve two problems at once. (2023, abril 18). News. https://www.wgbh.org/news/local-news/2023/04/18/libraries-with-affordable-housing-could-solve-two-problems-at-once

Para David Leonard, presidente de la Biblioteca Pública de Boston, se trata de sumar. Cuando se combinan cosas deseables, como viviendas asequibles y bibliotecas públicas bien mantenidas, la suma es mejor que las partes».

Leonard apareció en la Radio Pública de Boston el martes para hablar de una nueva iniciativa para añadir viviendas asequibles en varias bibliotecas de Boston.

Las bibliotecas de West End y Upham’s Corner serán renovadas y contarán con viviendas asequibles. El 13 de abril se adjudicó el proyecto de Upham’s Corner a un promotor elegido por la comunidad, y Leonard confía en que el de West End se apruebe pronto. Una tercera biblioteca nueva se construirá en Chinatown, que no ha tenido su propia sucursal desde la década de 1950, dijo Leonard.

Esta iniciativa surgió de la administración del ex alcalde Marty Walsh, que investigó qué activos cívicos existentes, desde parques de bomberos a aparcamientos, podrían ayudar al problema de la vivienda en Boston. La iniciativa actual está dirigida por la Oficina de Vivienda del alcalde.

Combinar la vivienda con otros servicios públicos como la biblioteca se llama «co-ubicación». Tener una gran biblioteca central con un estudio de radiodifusión y una cafetería es un ejemplo de coubicación, dijo Leonard, refiriéndose al Newsfeed Cafe y al espacio del estudio BPR.

Las viviendas que se construyan en las tres bibliotecas serán asequibles para todos los bolsillos, gracias a una combinación de fondos del promotor y de la ciudad. La renovación de las bibliotecas de West End y Upham’s Corner correrá a cargo de la ciudad, que ha demostrado su compromiso con estos recursos públicos. El plan de gastos del alcalde Wu, de 4.280 millones de dólares, publicado la semana pasada, incluye el mayor compromiso monetario con las bibliotecas públicas en más de una década, dijo Leonard.

«Este es uno de los varios emplazamientos de la ciudad en los que la biblioteca colabora con el Departamento de Desarrollo de Barrios, la BPDA y la Oficina de Desarrollo Económico para estudiar si es posible crear viviendas y una biblioteca en un mismo lugar», explicó Leonard.

Boston se convertirá en la cuarta ciudad de Estados Unidos en coubicar bibliotecas públicas y viviendas asequibles. Nueva York, Washington DC y Chicago ya han puesto en marcha programas similares que Boston puede tomar como modelo.

Para que estos desarrollos funcionen bien, Leonard dijo que debe haber entradas separadas para la biblioteca y la vivienda, pero estar lo suficientemente cerca para que todavía hay un beneficio mutuo para los residentes. En cuanto al funcionamiento, Leonard dijo que la biblioteca será como un «condominio dentro del desarrollo general».