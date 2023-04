El sistema europeo de edición académica debe ser sostenible y equitativo

«Europe’s Academic Publishing System Must Become Sustainable and Equitable – The Guild». The Guild of European Research-Intensive Universities Accedido 18 de abril de 2023.

The Guild of European Research-Intensive Universities expresa su preocupación por la actual insostenibilidad financiera del sistema de publicación académica en Europa. El auge de los modelos de acceso abierto que exigen el pago de tasas por el procesamiento de los artículos (APC) ha empeorado el problema, contribuyendo a las desigualdades y disuadiendo a los investigadores de publicar sus trabajos en los medios más apropiados.

En respuesta, The Guild of European Research-Intensive Universities apoya firmemente el proyecto del Consejo sobre la publicación académica en sus llamamientos a apoyar modelos de acceso abierto no basados en APCs, tener APCs proporcionales a los servicios de publicación prestados, y garantizar que la publicación académica siga teniendo como objetivo la excelencia y la integridad de la investigación. Apoyamos plenamente el reconocimiento del Consejo de los crecientes costes de las barreras de pago para el acceso a las publicaciones científicas, así como la publicación académica. Por lo tanto, The Guild pide el desarrollo de modelos alternativos que no cobren tasas a los autores ni a los lectores.

The Guild también hace hincapié en que los Estados miembros deben garantizar los derechos de retención de los autores y los derechos de publicación secundarios de los investigadores y coordinarse para armonizar la legislación a través de las fronteras. El sistema de publicación académica debe dar prioridad a la difusión de la investigación de alta calidad, manteniendo al mismo tiempo los principios de integridad de la investigación y la libertad académica.

Por último, The Guild apoya el reconocimiento del Consejo de que los investigadores desempeñan un papel crucial en el ecosistema de la publicación académica y que sus contribuciones al buen funcionamiento de las comunidades de investigación deben ser mejor reconocidas en la evaluación de la investigación. Alentamos firmemente la creación de iniciativas destinadas a mejorar la calidad, la transparencia y la eficacia de los mecanismos de revisión por pares.