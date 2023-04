El aprendizaje mutuo impulsa la ciencia ciudadana en Europa

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Mutual learning boosts citizen science across Europe, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2777/044218

Las iniciativas de ciencia ciudadana reúnen a ciudadanos y científicos para que investiguen en distintas fases y niveles de compromiso: desde el codiseño de programas y políticas de investigación hasta la cocreación y coevaluación del conocimiento científico. Estas iniciativas han ido creciendo en los últimos años en toda Europa, sobre todo a nivel local o nacional, aunque algunas también se están coordinando a nivel internacional. El modo de investigación e innovación basado en la ciencia ciudadana tiene un gran potencial para lograr la excelencia en la investigación y un mayor impacto social, así como para aumentar la confianza en la ciencia. Para ello, amplía el ámbito y el alcance de la investigación y la innovación (I+I) y la calidad y cantidad de los datos recogidos, debatidos y analizados; aprovecha las capacidades colectivas y sociales; adapta la investigación y la innovación a las necesidades, expectativas y valores de la sociedad; y aumenta la relevancia y la transparencia de la ciencia.