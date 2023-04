Bibliotecas digitales: La era del Big Data y la ciencia de datos

Ceci, Michelangelo, Stefano Ferilli, y Antonella Poggi, eds. Digital Libraries: The Era of Big Data and Data Science 16th Italian Research Conference on Digital Libraries, IRCDL 2020. Springer Nature, 2020.

Este libro constituye las actas exhaustivas de la 16ª Conferencia Italiana de Investigación sobre Bibliotecas Digitales, IRCDL 2020, celebrada en Bari, Italia, en enero de 2020. Las 12 ponencias completas y 6 breves presentadas fueron cuidadosamente seleccionadas entre 26 propuestas. Los artículos están organizados en secciones temáticas sobre recuperación de información, datos de licitación y ciencia de datos en DL; patrimonio cultural; ciencia abierta.