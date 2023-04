Bibliografía descriptiva de las obras publicadas en el siglo XVII.

Ven, Van De, y Jeroen M.m, eds. Printing Spinoza: A Descriptive Bibliography of the Works Published in the Seventeenth Century. Brill, 2022

En Printing Spinoza, Jeroen van de Ven examina sistemáticamente todas las ediciones impresas del siglo XVII de los escritos de Spinoza, publicadas entre 1663 y 1694, así como sus «ediciones» variantes. Se centra en la adumbración por Spinoza en 1663 de los «Principios de filosofía» de René Descartes con sus propios «Pensamientos metafísicos», el «Tratado teológico-político» (1670) y los escritos póstumos (1677), incluida la famosa «Ética».

La bibliografía descriptiva de Van de Ven estudia, contextualiza y registra todos los aspectos de la historia de la publicación de los escritos de Spinoza, desde el manuscrito hasta la imprenta, y evalúa su recepción inmediata. Analiza la codicología, la filología, las relaciones tipográficas y textuales y los programas de ilustración de los libros impresos, así como su difusión en la Europa de principios de la Ilustración, teniendo en cuenta los aspectos físicos de los 1.246 ejemplares existentes y su procedencia.