La banda ancha de las bibliotecas públicas no es sólo conectividad

“Public Library Broadband Isn’t Just About Connectivity”. Kansas Institute for Policy & Social Research, 2023

Texto completo

La banda ancha de las bibliotecas públicas es una fuente valiosa para los «marginados digitales», según un nuevo estudio del Kansas Institute for Policy & Social Research

Los lectores de Telecompetitor comprenden el importante papel que pueden desempeñar las bibliotecas públicas a la hora de proporcionar conexión a Internet a personas que no la tienen disponible en casa o que no pueden permitirse el servicio. Pero, como señala el estudio, las bibliotecas públicas también pueden desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a la gente a utilizar Internet, un papel que los investigadores denominan «capital tecnológico.»

La investigación sobre la banda ancha en las bibliotecas constituye uno de los capítulos de un estudio más amplio titulado “Broadband in Kansas: The Challenges of Digital Access and Affordability.”. El capítulo sobre la banda ancha de las bibliotecas profundiza en las tres áreas principales que comprenden lo que es la marginación digital.