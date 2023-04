¿Funcionan los mandatos de acceso abierto? Una revisión sistematizada de la literatura sobre las tasas de publicación en acceso abierto

Azadbakht, E., Radniecki, T., Schultz, T. A., & Shannon, A. (2023). Do Open Access Mandates Work? A Systematized Review of the Literature on Open Access Publishing Rates. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 11(1). https://doi.org/10.31274/jlsc.15444

Texto completo

Un mandato de acceso abierto es una política adoptada por una institución de investigación, un organismo de financiación de la investigación o un gobierno que exige o recomienda a los investigadores -normalmente profesores universitarios o personal de investigación y/o beneficiarios de becas de investigación- que publiquen en acceso abierto sus artículos en revistas revisadas por pares y sus ponencias en congresos.

Para fomentar la puesta en común de la investigación, diversas entidades -entre ellas financiadores públicos y privados, universidades y revistas académicas- han promulgado mandatos de acceso abierto (OA) o políticas de puesta en común de datos. Sin embargo, no está claro si estos mandatos y políticas de OA aumentan la tasa de publicación en OA y el intercambio de datos dentro de las comunidades de investigación afectadas por ellos. Un equipo de bibliotecarios llevó a cabo una revisión sistematizada de la literatura para responder a esta pregunta. Una búsqueda exhaustiva en varias bases de datos académicas y fuentes de literatura gris dio como resultado 4.689 citas únicas. Sin embargo, sólo cinco artículos cumplían los criterios de inclusión y se consideró que tenían un riesgo de sesgo aceptable. Esta muestra puso de manifiesto que, aunque la mayoría de los mandatos descritos en la bibliografía se correlacionaban con un aumento posterior de la publicación o el intercambio de datos de OA, la presencia de diversos factores de confusión y los diferentes métodos de recopilación y análisis de los datos utilizados por los autores de los estudios impedían establecer una relación causal.