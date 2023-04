Iniciativas de ciencia ciudadana : política y práctica

Arias, R., Haklay, M., et al., Mutual learning exercise : citizen science initiatives : policy and practice : final report, Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2777/988919

En la última década se han logrado grandes avances en la aplicación de prácticas innovadoras de investigación participativa e integradora en una amplia gama de ámbitos. Cada vez son más los ciudadanos que participan en el seguimiento, la observación y la coinvestigación de cuestiones sociales como el impacto del cambio climático en el medio ambiente y la salud pública, la movilidad sostenible y la contaminación por plásticos en ríos y océanos. Se han logrado importantes resultados, desde descubrimientos científicos fundamentales1 hasta datos que respaldan políticas basadas en pruebas.