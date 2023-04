Hacia una infraestructura nacional de datos del siglo XXI

Toward a 21st Century National Data Infrastructure: Enhancing Survey Programs by Using Multiple Data Sources. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2023

Texto completo

Gran parte de la información estadística que producen actualmente los organismos federales de estadística -información sobre el bienestar económico, social y físico esencial para el funcionamiento de la sociedad moderna- procede de encuestas por muestreo. En los últimos años han proliferado los datos procedentes de otras fuentes, como los recogidos por los organismos públicos durante la administración de programas, los datos de satélites y sensores, los datos del sector privado, como los registros sanitarios electrónicos y los datos de transacciones con tarjetas de crédito, y las ingentes cantidades de datos disponibles en Internet. ¿Cómo pueden utilizarse estas fuentes de datos para mejorar la información recogida actualmente en las encuestas y ofrecer nuevas fronteras para la producción de información y estadísticas en beneficio de la sociedad estadounidense?