50 revistas de acceso abierto en rápido crecimiento despojadas de sus codiciados factores de Impacto por Web of Science

Fast-growing open-access journals stripped of coveted impact factors

Web of Science delists some 50 journals, including one of the world’s largest

28 MAR 20235:55 JEFFREY BRAINARD

Web of Science retira de la lista unas 50 revistas, entre ellas una de las mayores del mundo. Entre ellas revistas de MPDI

Casi dos docenas de revistas de dos de las editoriales de acceso abierto de más rápido crecimiento, incluida una de las revistas más grandes del mundo por volumen, ya no recibirán el visto bueno académico clave. El 20 de marzo, la base de datos Web of Science dijo que eliminó las revistas junto con docenas de otras, despojándolas de factor de impacto, la medida de calidad basada en citas que, aunque controvertida, tiene gran peso entre los autores y las instituciones. La medida destaca el debate continuo sobre un modelo comercial marcado por grandes volúmenes de artículos, aparentemente elegidos por su solidez científica más que por su novedad, y la práctica de algunos editores de acceso abierto de reclutar grandes cantidades de artículos para números especiales editados por invitados.

Clarivate inicialmente no nombró ninguna de las revistas eliminadas ni proporcionó razones específicas. Pero confirmó a Science las identidades de 19 revistas en hindawi y dos títulos de MDPI después de que circularan informes sobre su eliminación. Las revistas MDPI incluyen International Journal of Environmental Research and Public Health, que publicó alrededor de 17.000 artículos el año pasado. En 2022, tenía un factor de impacto de revista Web of Science de 4,614, situada en la mitad superior de todas las revistas en el campo de la salud pública.