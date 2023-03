Cómo usar el makerspaces para mejorar las habilidades de jóvenes vulnerables

Interdisciplinary higher education model for program sustainability purposeful recruitment of gamers, rascals and makers. PROGRAM, 2022

Los makerspaces tienen un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de sus habilidades empresariales y su desarrollo personal. Trabajan para democratizar el acceso a la tecnología y, a menudo, tienen como objetivo apoyar activamente el futuro de los jóvenes.

Sin embargo, debemos centrarnos más en programas específicos para el uso de estos espacios por parte de alumnos de diferentes edades, pero en particular de alumnos y estudiantes que carecen de motivación y corren el riesgo de abandonar la escuela, los llamados NINI (ni estudio, ni trabajo)

Es importante involucrar a los jóvenes en un programa diseñado para ellos desde el principio y partir en la medida de lo posible de su entorno. A menudo tienen una agenda ocupada, visitan muchos lugares como la escuela, el club deportivo, el movimiento juvenil, la escuela de música y experimentan mucho durante un día de semana. Al igual que los adultos, los jóvenes tienen ideas para optimizar su vida diaria. Un día de la semana es un contexto ideal que brinda muchas oportunidades para identificar los problemas cotidianos. Solo hay que saber aislarlos y nombrarlos. Para ello, utilizamos el pensamiento de diseño.

Trabajaremos para crear y probar un modelo para organizar el PROGRAMA de manera más sostenible con la ayuda de los estudiantes de educación superior (HE), para tratar de asegurarnos de que PROGRAM viva más allá de la vida útil del proyecto. Los estudiantes de HE ayudarán a organizar la trayectoria de PROGRAM para los estudiantes de FP y, al mismo tiempo, desarrollarán sus propias habilidades.

Para que esto suceda, se desarrollará un curso interdisciplinario para estudiantes de HE, que les mostrará cómo usar Makerspaces para mejorar las habilidades de otros mientras obtienen créditos por su propio desarrollo de habilidades.