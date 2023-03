Desinformación, información errónea y noticias falsas en las redes sociales: desafíos y oportunidades de investigación emergentes

Shu, Kai, Suhang Wang, Dongwon Lee, y Huan Liu, eds. Disinformation, Misinformation, and Fake News in Social Media: Emerging Research Challenges and Opportunities. Lecture Notes in Social Networks. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42699-6.

Este libro sirve como un punto de entrada conveniente para que investigadores, profesionales y estudiantes comprendan los problemas y desafíos, aprendan soluciones de vanguardia para sus necesidades específicas e identifiquen rápidamente nuevos problemas de investigación en sus dominios. Los colaboradores de este volumen describen los avances recientes en tres partes relacionadas: (1) participación de los usuarios en el desorden de la difusión de la información; (2) técnicas para detectar y mitigar la desinformación; y (3) temas de actualidad como ética, blockchain, clickbaits, etc. Este volumen editado atraerá a estudiantes, investigadores y profesionales que trabajan con desinformación, información errónea y noticias falsas en las redes sociales desde una perspectiva única.