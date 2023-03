El 80% de la mano de obra estadounidense podría ver afectada al menos el 10% de sus tareas laborales con la introducción de ChatGPT

Eloundou, Tyna, Sam Manning, Pamela Mishkin, y Daniel Rock. «GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models». arXiv, 19 de marzo de 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.10130.

Se investigó las posibles implicaciones de los modelos Generative Pre-trained Transformer (GPT) y las tecnologías relacionadas en el mercado laboral estadounidense. Utilizando una nueva rúbrica, Se analizaron las ocupaciones en función de su correspondencia con las capacidades GPT, incorporando tanto la experiencia humana como las clasificaciones de GPT-4. Los resultados indican que aproximadamente el 80% de la mano de obra estadounidense podría ver afectada al menos el 10% de sus tareas laborales por la introducción de las GPT, mientras que alrededor del 19% de los trabajadores podría ver afectado al menos el 50% de sus tareas.

La influencia se extiende a todos los niveles salariales, con los empleos de mayores ingresos potencialmente más expuestos. En particular, el impacto no se limita a las industrias con mayor crecimiento reciente de la productividad. Llegándose a la conclusión de que GPT presentan características propias de las tecnologías de propósito general (GPT), lo que sugiere que estos modelos podrían tener notables implicaciones económicas, sociales y políticas.