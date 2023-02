«No dejar a ningún niño o niña atrás: informe mundial sobre la desvinculación de la educación de los niños – UNESCO Digital Library». Accedido 3 de febrero de 2023.

Con el objetivo de no dejar a ningún niño o niña atrás, la UNESCO ha elaborado el primer informe mundial de esta magnitud sobre la desvinculación de la educación de los niños, en el que se han recopilado datos cualitativos y cuantitativos de 140 países. Este informe presenta un resumen de la situación mundial en lo que refiere a la desvinculación de y las desventajas en la educación de los niños. Identifica factores que influyen en la participación, el avance y los resultados de aprendizaje de los niños en la educación. Asimismo, analiza las respuestas proporcionadas por los gobiernos y los asociados, y analiza políticas y programas prometedores. Por último, incluye recomendaciones sobre la manera de reintegrar a los niños en la educación y de abordar las desventajas.

Si bien las niñas siguen enfrentándose a graves desventajas y desigualdades en la educación, el informe muestra que en muchos países los niños corren un mayor riesgo de repetir grados, de no terminar los distintos niveles educativos y de obtener peores resultados de aprendizaje en la escuela. Hay al menos 132 millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria y secundaria que no van a la escuela. Urge brindarles apoyo.

Como muestra este informe, apoyar a los niños no significa que las niñas salgan perdiendo y viceversa. Abordar la desvinculación de los niños no solo beneficia su educación, sus oportunidades laborales, sus ingresos y su bienestar, sino que también contribuye a la consecución de la igualdad de género y a resultados económicos, sociales y sanitarios deseables. Entender la desvinculación de la educación de los niños132millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria y secundaria no estaban escolarizados en 2020