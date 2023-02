La Free Library of Philadelphia crea espacios para que la gente cree

WHYY. «Philly’s Free Library Is Making Space for People to Create». Accedido 6 de febrero de 2023. https://whyy.org/articles/philadelphia-free-library-sew-what-crafting-program-parkway-central/.

Cada semana, un rincón del segundo piso de la Parkway Central Free Library de Filadelfia pasa de ser un espacio tranquilo para investigar y escribir a convertirse en un animado taller de manualidades.

Se sacan a la luz libros de todo tipo, desde tejer hasta remendar. Los cubículos de estudio se convierten en puestos de costura y una gran mesa comunitaria se transforma en una zona de trabajo repleta de aros de bordar, agujas e hilo.

El encuentro forma parte de la iniciativa Sew What?!, que invita a artesanos de todos los niveles a tejer, bordar y acolchar. Los asistentes pueden traer sus propios materiales o utilizar los suministrados por la biblioteca. ¿Coser qué? es una reunión ingeniosa y creativa para artesanos que hacen ganchillo, punto, costura, bordado, acolchado, fieltro y mucho más.

«Es gratis. Es divertido. Es una forma estupenda de conocer gente y aprender algo nuevo», afirma la bibliotecaria de ciencia y bienestar Rebecca McCausland, que puso en marcha el programa a finales del año pasado.

McCausland creció haciendo punto de cruz, una forma de bordado, y se sintió motivada para crear el espacio después de ver otra reunión en otra sucursal de la biblioteca. Pero no quería limitar el programa de la Biblioteca Libre a una sola especialidad. Todos son bienvenidos a esta «reunión creativa, inteligente y colaborativa», dice. No importa si los artesanos tienen un proyecto en mente o quieren aprender algo nuevo.

El taller semanal atrae a un grupo diverso de personas de todas las edades, razas y niveles de experiencia, explica Alison Miner, bibliotecaria del departamento de arte y literatura que «copatrocina» el evento con McCausland. «Básicamente he enseñado a alguien a utilizar una máquina de coser cada semana. Es increíblemente reconfortante», dice Miner. Los nuevos costureros se marchan sabiendo hacer dobladillos en pantalones, remendar prendas desgastadas o crear otras nuevas. «La gente empieza a pensar en grande cada vez».

«Es realmente inspirador ver a la gente reunirse y unirse por algo», dijo McCausland. «Aprendes los unos de los otros».