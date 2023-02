Construir el avión mientras volamos: la promesa de los identificadores persistentes

Ulrich Herb, Pablo de Castro, Laura Rothfritz, & Joachim Schöpfel. (2023). Building the plane as we fly it: the promise of Persistent Identifiers. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7258286

Este informe es el principal resultado de un estudio encargado por Knowledge Exchange (KE). El objetivo del estudio era investigar los «Riesgos y confianza en la búsqueda de una infraestructura de identificadores persistentes para la investigación que funcione correctamente». La investigación se propuso analizar el estado actual del panorama de los identificadores persistentes (PID) en los seis países socios de Knowledge Exchange y fuera de ellos, teniendo especialmente en cuenta los PID emergentes y examinando las funciones de las partes interesadas pertinentes como proveedores de servicios de PID, instituciones de enseñanza superior, investigadores, editores y bibliotecas nacionales.

El informe examina el panorama de los PID y ofrece una visión detallada de lo que puede fallar en un servicio de PIDI poco fiable. Además, se presentan una serie de recomendaciones dirigidas a cada grupo de interesados.

El informe va acompañado de siete estudios de casos complementarios, que ayudan a profundizar en áreas específicas de actividad, flujos de trabajo y partes interesadas dentro de este panorama más amplio de los PID. Se puede acceder a cada uno de ellos a través del informe.