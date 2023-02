Acceso a la información y privacidad

«Mapping the evolving interface of access to information and privacy: issue brief» UNESCO Digital Library, 2022. Accedido 3 de febrero de 2023.

El acceso a la información forma parte integrante de la realización de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que otros derechos humanos, el derecho de acceso a la información (DAI) no está exento de límites. Se pueden imponer límites legales, justificadamente necesarios y proporcionados al derecho del público a acceder a la información. Uno de esos límites se da cuando es necesario garantizar el respeto y la protección del derecho a la intimidad de las personas.

Los derechos a la información y a la privacidad se entrecruzan es cada vez más evidente e importante, en gran parte debido al crecimiento de Internet y las tecnologías digitales, especialmente en relación con la recopilación y el uso de datos personales. La evolución del panorama de la comunicación y el acceso a la información significa que las herramientas y plataformas digitales y en línea siguen dominando la forma en que se crea y comparte la información. Ello conlleva el reto de proteger la privacidad al tiempo que se maximiza el acceso a la información.