Los autores de 70 países de renta baja y media-baja podrán publicar gratis en Nature y en Nature Research Journals

«Nature announces support for authors from over 70 countries to publish open access | Corporate Affairs Homepage | Springer Nature». Accedido 10 de enero de 2023. https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/nature-announces-support-for-authors-to-publish-open-access/23894926.

A partir de hoy, la investigación primaria de autores de más de 70 países clasificados por el Banco Mundial como de renta baja (LIC) o de renta media-baja (LMIC) aceptada para su publicación en Nature o en una de las revistas de investigación de Nature (por ejemplo, Nature Chemistry, Nature Sustainability) puede ahora publicar en acceso abierto Gold sin coste alguno. Esta medida reconoce que rara vez se dispone de financiación local para publicar en acceso abierto en revistas especializadas como Nature, cuyas características, como equipos editoriales internos y bajos índices de aceptación, dificultan la labor de los autores de estos países que disponen de menos financiación.

Una parte fundamental de esta iniciativa es que los autores no tendrán que solicitarla para beneficiarse de la ayuda. Los autores correspondientes de los países que reúnan los requisitos y cuyos trabajos de investigación primaria sean aceptados en principio (AIP) para su publicación en estos títulos serán informados, como parte del proceso de publicación, de que su trabajo será publicado en OA Gold, con el APC cubierto por Springer Nature. Los autores pueden optar por no participar si no desean que sus artículos se publiquen en OA.

Esta iniciativa se suma al programa de exención que Springer Nature lleva a cabo desde hace tiempo para los autores que publican en sus cerca de 600 títulos totalmente OA. Los detalles pueden encontrarse aquí. En 2021, Springer Nature renunció a 18 millones de euros en APC.

El Banco Mundial clasifica a los siguientes países como economías de renta baja o media-baja: Afganistán; Argelia; Angola; Bangladesh; Benín; Bután; Bolivia; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; República Centroafricana; Chad; Comoras; Congo, Rep. Dem. Congo, Rep. Dem.; Congo, Rep.; Côte d’Ivoire; Djibouti; Egipto, Rep. Árabe; El Salvador; Eritrea; Eswatini; Etiopía; Gambia, Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Haití; Honduras; India; Indonesia; Kenya; Kiribati; República Kirguisa; República Democrática Popular Lao; Líbano; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Malí; Mauritania; Micronesia, Sts. Fed. Sts.; Mongolia; Marruecos; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; Nigeria; Pakistán; Papúa Nueva Guinea; Filipinas; Ruanda; Samoa; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Sierra Leona; Islas Salomón; Somalia; Sudán del Sur; Sri Lanka; Tayikistán; Tanzania; Timor Oriental; Togo; Túnez; Uganda; Uzbekistán; Vanuatu; Vietnam; Cisjordania y Gaza; Yemen, Rep. Pop. Zambia; Zimbabue