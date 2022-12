Caballería, lectura y cultura femenina en la España moderna: De Amadís de Gaula a Don Quijote.

Triplette, Stacey. Chivalry, Reading, and Women’s Culture in Early Modern Spain: From Amadís de Gaula to Don Quixote. Amsterdam University Press, 2018.

Texto completo

Durante mucho tiempo se ha considerado el romance caballeresco ibérico como un género arcaico y masculino, y su popularidad como una aberración en la historia literaria europea. Chivalry, Reading, and Women’s Culture in Early Modern Spain rebate esta opinión, argumentando que la política de género sorprendentemente igualitaria del romance caballeresco más famoso de España le ha garantizado una larga vida posterior. El Amadís de Gaula tuvo un notorio atractivo para el público femenino, y los primeros autores modernos que lo tomaron prestado variaron en sus reacciones ante su amplio elenco de personajes femeninos alfabetizados. El Quijote y otras obras que sitúan a las mujeres como lectoras trasladan la influencia del Amadís a la novela moderna. Cuando los primeros autores modernos leyeron el romance caballeresco, también leyeron el género, aprovechando los personajes femeninos del texto original para diversos fines políticos y estéticos.