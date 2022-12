«Mi padre me mostró su biblioteca, que me pareció infinita, y me dijo que leyera lo que quisiera, pero que si algo me aburría lo dejara inmediatamente, es decir, lo contrario de las lecturas obligatorias.»

JORGE LUIS BORGES

Entrevista con Tomás Abraham, Alejandro Rússovich y Enrique Marí en la Facultad de Psicología [12 de septiembre de 1984]