La biblioteca del artista: una guía de campo

Batykefer, Erinn, Laura Damon-Moore, y Pigza Jessica. The Artist’s Library: A Field Guide. Minneapolis, Minnesota, 2014.

«Las bibliotecas de préstamo son hermosas en sus ideales básicos. Al permitir que la gente se eduque a sí misma, son las instituciones más empoderadoras y humanistas. Cuarenta años después de obtener mi primer carné (en la Biblioteca Pública de Shawnee, en Fort Wayne, Indiana), sigo sintiendo una sensación de asombro por tener acceso a tantos materiales. De una manera muy real, las bibliotecas han dado forma a lo que soy.»

Joseph Mills

Laura Damon-Moore y Erinn Batykefer, cofundadoras del proyecto The Library as Incubator, en The Artist’s Library: A Field Guide, una colección imaginativa y práctica de historias e ideas de artistas sobre cómo utilizar la biblioteca como caja de arena para la creatividad, como potenciador de la productividad de tu trabajo y como fuente de inmenso alimento para la vida de la mente. Lo que surge es una herramienta inestimable para cualquier artista, según la definición maravillosamente laxa de «persona que aprende y utiliza herramientas y técnicas creativas para hacer cosas nuevas».

La creatividad, al igual que la información, es gratuita para todo aquel que entre en una biblioteca. The Artist’s Library ofrece la idea de que un artista es cualquier persona que utiliza herramientas creativas para hacer cosas nuevas, así como la orientación y los recursos para que las bibliotecas de todos los tamaños y formas cobren vida como espacios para la creación artística y el compromiso cultural. Los estudios de caso incluidos en el libro van desde lo artesanal (libros pop-up) hasta lo comunitario (galerías de biblioteca), pasando por lo documental (proyectos fotográficos) y lo técnicamente complejo («escuchar» a las bibliotecas a través de las frecuencias decimales de Dewey).

Los consejos y ejercicios prácticos se intercalan con varias meditaciones de artistas, la más deliciosa de las cuales es un poema de Joseph Mills, un poeta nómada que obtiene un carné de biblioteca cada vez que se muda para arraigarse en cada nueva ciudad. De Mills incluye el poema de Mills «Si los bibliotecarios fueran sinceros… » , En el libro el poeta señala «Las bibliotecas de préstamo son hermosas en sus ideales básicos. Al permitir que la gente se eduque a sí misma, son las instituciones más empoderadoras y humanistas. Cuarenta años después de obtener mi primer carné (en la Biblioteca Pública de Shawnee, en Fort Wayne, Indiana), sigo sintiendo una sensación de asombro por tener acceso a tantos materiales. De una manera muy real, las bibliotecas han dado forma a lo que soy.»

El proyecto Library as Incubator creado por Erinn Batykefer, Laura Damon-Moore y Christina Endres muestra como las bibliotecas y los artistas pueden trabajar juntos, y trabaja para fortalecer estas asociaciones. Al llamar la atención sobre una de las muchas razones por las que las bibliotecas son importantes para nuestras comunidades y nuestra cultura, proporciona un dinámico foro en línea para compartir ideas.