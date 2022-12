Género, lectura y verdad en el siglo XII: La mujer en el espejo

Powell, Morgan. Gender, Reading, and Truth in the Twelfth Century: The Woman in the Mirror. Arc Humanities Press, 2020.

Texto completo

El siglo XII fue testigo del nacimiento de la tradición literaria europea occidental moderna: importantes obras narrativas aparecieron tanto en francés como en alemán, fundando una cultura literaria independiente de las tradiciones latinas de la Iglesia y la Antigüedad romana. ¿Qué originó el repentino interés y la legitimación de la literatura en estas «lenguas vulgares»? Hasta ahora, la respuesta se ha centrado en el papel un tanto nebuloso de las nuevas lectoras. Powell argumenta que esta explicación no está adecuadamente documentada ni es suficiente para su objeto; y lo que es más importante, una valoración diferente de las mismas pruebas ofrece una ventana a algo mucho más trascendental: no «mujeres lectoras», sino un acto de lectura concebido como femenino se encuentra detrás de la identificación polisémica de las mujeres como público de los nuevos medios en el siglo XII. Esta mujer está en el centro de una reconcepción del saber cristiano, una verdadera revolución en la mediación del conocimiento y la verdad. Siguiendo a esta figura a través de lecturas detalladas de obras tempranas clave, Powell desvela una sorpresa, una nueva poética del cuerpo destinada a abarcar las capacidades de los nuevos públicos y espectadores de la literatura y el arte visual medievales.