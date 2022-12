La inteligencia artificial en las bibliotecas y la edición.

Pickering, Ruth, Matthew Ismail, Daniel W. Hook, Simon J. Porter, Catherine Nicole Coleman, Michael A. Keller, James W. Weis, et al. Artificial Intelligence in Libraries and Publishing. Michigan Publishing Services, 2022.

¿Cuál es el estado actual de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la comunicación académica? ¿Qué impacto tiene la IA en las prácticas y estrategias de editores, bibliotecas, empresas de tecnología de la información e investigadores? ¿Qué es exactamente la IA y qué es lo que piensan y hacen con ella los profesionales de la comunicación académica?

te Charleston Briefing pretende dar respuesta a estas importantes preguntas, ofreciendo ensayos generales sobre la IA y otros más específicos sobre la IA en la publicación académica, las bibliotecas universitarias y la IA en el descubrimiento de información y la creación de conocimiento. Los ensayos ayudarán a los editores, bibliotecarios e investigadores a comprender mejor el impacto real de la IA en las bibliotecas y en la edición, de modo que puedan responder al impacto potencialmente transformador de la IA de forma comedida y con conocimiento de causa.

Charleston Briefings: Trending Topics for Information Professionals es una serie de libros breves que invitan a la reflexión sobre la innovación en el ámbito de las bibliotecas, la edición y la tecnología en la comunicación académica. Los resúmenes, que surgen de las conversaciones vitales características de la Conferencia de Charleston y de Against the Grain, ofrecerán una valiosa visión de las tendencias que dan forma a nuestras vidas profesionales y a las instituciones en las que trabajamos.