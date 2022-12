Impacto de la biblioteca en el descubrimiento de información publicada por profesorado de ciencias en fase de inicio de carrera académica

Brody, Fern, Judith Brink, Anne Koenig, Dan Przybylak, and Berenika M. Webster. Library Impact Research Report: Discovery of Published Information by Early-Career Science Faculty. Washington, DC: Association of Research Libraries, November 14, 2022. https://doi.org/10.29242/report.pitt2022a.

Como parte de la iniciativa Research Library Impact Framework de la ARL, un equipo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Pittsburgh llevó a cabo un estudio para comprender el comportamiento de búsqueda de información del profesorado de ciencias que se encuentra en los primeros años de su carrera. El equipo quería saber cómo descubren esos profesores el contenido publicado y si utilizan bases de datos comerciales adquiridas por la biblioteca en el proceso. Además, el equipo deseaba comprender cuánto tiempo y esfuerzo invierten los investigadores cuando buscan contenidos y qué dificultades experimentan. Otro objetivo de este proyecto era desarrollar y evaluar una metodología para recoger y analizar información sobre el papel de la biblioteca en el proceso de descubrimiento de la investigación, para cualquier parte del ciclo de vida de la investigación. Así, los resultados orientarán los servicios bibliotecarios, además de arrojar luz sobre las formas en que las bibliotecas pueden apoyar a los investigadores en el descubrimiento de la investigación.