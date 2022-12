Los beneficios de ofrecer a los jóvenes acceso a una amplia variedad de materiales de lectura: argumentos contra la censura

Empowered by Reading: The Benefits of Giving Youth Access to a Wide Variety of Reading Materials. Unite Against Book Bans, 2022

Texto completo

Action Toolkit

El acceso a libros que representan una variedad de culturas y puntos de vista puede impulsar el desarrollo y el bienestar de los estudiantes, según un nuevo informe de Unite Against Book Bans, una iniciativa de la American Library Association y varias docenas de socios nacionales. El documento, «Empowered by Reading: The Benefits of Giving Youth Access to a Wide Variety of Reading Materials», informa al público y a los responsables políticos de la amenaza que suponen los retos y las prohibiciones de libros para el sistema educativo de Estados Unidos y sus comunidades.

Si la prohibición de libros se está imponiendo en su comunidad, los datos del informe, junto con los recursos para la acción, pueden utilizarse para argumentar contra la censura.

Al examinar las investigaciones llevadas a cabo por expertos en alfabetización, educación, desarrollo infantil y campos relacionados, este documento subraya los beneficios de proporcionar a los niños y jóvenes una amplia variedad de materiales de lectura apropiados para su desarrollo, como la mejora de las habilidades de pensamiento crítico y la comprensión de la lectura, así como una mayor comprensión y empatía. Las principales conclusiones son las siguientes: