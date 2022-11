Kit de herramientas de Espacios Públicos Accesibles para Todos

Accessible Public Spaces for All: A Practitioner’s Toolkit. Evergreen and Future Cities Canada, 2022

«Un espacio público bien diseñado reúne a todas las personas y desempeña un papel integral en la configuración de una ciudad. Los espacios públicos se diseñan para la gente, y es la gente en los espacios públicos la que les da vida».

Fundación Rick Hansen

El kit Accessible Public Spaces for All está diseñado para ayudarle a usted y a su equipo a comprender los elementos de los espacios públicos inclusivos para equiparle mejor a la hora de defender estrategias de inclusión efectivas en su proyecto. También sienta las bases para dar prioridad a la participación de las personas con discapacidad en sus procesos, lo que permitirá que los diseños respondan mejor a las necesidades de las distintas personas.

Por último, le ayuda a explorar diversos elementos del diseño del espacio público, con soluciones innovadoras e inteligentes para la accesibilidad, incluyendo datos y tecnologías conectadas. Al utilizar este kit de herramientas, su comunidad tiene la oportunidad de avanzar con confianza para abordar las desigualdades para las personas con discapacidad, y crear espacios públicos para todos nosotros. El kit de herramientas incluye herramientas fáciles de entender para que usted trabaje y tome medidas para lograr espacios públicos inclusivos donde todos se sientan bienvenidos.

Estas herramientas abarcan tres temas principales: