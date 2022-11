¿Tu hijo pasa demasiado tiempo frente a la pantalla? Esto es lo que sugieren las últimas directrices

thestar.com. «Is Your Kid Getting Too Much Screen Time? Here’s What the Latest Guidelines Suggest», 24 de noviembre de 2022.

La Sociedad Canadiense de Pediatría afirma que los límites son fundamentales, ya que el tiempo de pantalla puede afectar a la adquisición del lenguaje, el desarrollo cognitivo y otros aspectos de la salud.

¿El número ideal de horas de pantalla para niños menores de dos años?

Cero, según la última declaración de posición de la Sociedad Canadiense de Pediatría, una revisión de sus directrices de 2017 sobre el mismo tema que fue provocada por la pandemia y la creciente dependencia de las pantallas.

«Los primeros encuentros de un niño con la pantalla son formativos, porque los patrones de exposición y uso crean hábito y se sabe que siguen en la vida posterior», dice el informe escrito por la Dra. Michelle Ponti, miembro del grupo de trabajo de salud digital de la CPS.

Los límites, sostiene, son esenciales porque el tiempo frente a la pantalla puede afectar a la adquisición del lenguaje, el desarrollo cognitivo y la salud socioemocional, y puede repercutir en los niveles de actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño. Para los niños menores de dos años, el CPS sugiere minimizar el tiempo de pantalla, mitigar los riesgos viendo los medios de comunicación juntos, ser conscientes de su uso y modelar hábitos saludables.

«Como las pantallas son controladas en gran medida por los padres, la exposición de los niños es más fácilmente modificable a esta edad que más adelante».

Pero el tiempo de pantalla no siempre es perjudicial para el desarrollo de los niños. El informe sugiere que hay dos beneficios para los bebés, los niños pequeños y las familias que se destacaron durante la pandemia: los videochats interactivos y los cuentos virtuales. El tiempo de pantalla para los niños menores de dos años no se recomienda aparte de estas actividades, pero es importante señalar que no es una restricción absoluta, dijo Ponti.

«Una noche de cine en familia es un uso maravilloso de las pantallas, y eso es más de una hora», dijo. «Sólo queremos que la gente piense: ‘¿Cuál es la calidad del contenido? ¿Es educativo? ¿Es apropiado para la edad? ¿Está mejorando nuestras vidas? ¿Nos estamos divirtiendo juntos viendo este programa o jugando a este videojuego? «

Y los padres no deben sentirse culpables por las horas de pantalla que sus hijos pueden haber acumulado durante la pandemia, pero Ponti señaló que la comunicación cara a cara es la más importante para el desarrollo.

Para los niños de dos a cinco años, la declaración sugiere limitar el tiempo de pantalla a una hora o menos por día, asegurándose de que no sea una parte rutinaria del cuidado infantil y manteniendo diariamente «tiempos libres de pantalla, especialmente para las comidas familiares y el intercambio de libros.»

El informe de 2019 de CPS sobre los efectos del tiempo de pantalla en el desarrollo y la salud mental de los niños y adolescentes en edad escolar informó que los adolescentes son «menos susceptibles» a los efectos negativos de los altos niveles de tiempo de pantalla, pero los padres deben controlar «el uso excesivo y otros comportamientos de riesgo.»

Ponti subrayó que el modelado es una de las herramientas más importantes, y es un hábito que hay que empezar pronto, ya sea guardando los teléfonos en la mesa, resistiendo el impulso de comprobar las notificaciones durante las películas o leyendo libros juntos y apagando las «pantallas de fondo», como un televisor encendido durante la cena.