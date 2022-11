Equidad, Diversidad e Inclusión: Buenas prácticas para bibliotecarios y profesores universitarios

Equity, Diversity, and Inclusion: Best Practices for Academic Librarians and Faculty. Gale, 2022

Este informe se centra en cómo los bibliotecarios y el profesorado pueden promover iniciativas de equidad, diversidad e inclusión (EDI) en el en el aula y apoyar los complejos entornos universitarios de hoy en día con la ayuda de fuentes primarias y secundarias. Se pidió a los participantes que considerasen cuál es el papel de la IDE hoy en día y que ofreciesen a otras universidades e institutos que quieran incorporar estrategias de estrategias de EDI en su comunidad educativa.

El movimiento para promover la equidad, la diversidad y la inclusión (EDI) en el aula y en el campus ha estado en movimiento desde el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos en la década de 1960. Hoy en día, los bibliotecarios universitarios y el profesorado están impulsando el movimiento mediante la creación de entornos de aprendizaje que adoptan las estrategias y los principios del EDI.

En un nuevo informe de Gale, los líderes académicos discuten su papel en la defensa del EDI en el campus y ofrecen consejos para ayudar a otros colegios y universidades a desarrollar programas eficaces y sostenibles.