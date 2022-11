Informe IFLA sobre el impacto del acceso público a Internet y a equipos informáticos en las bibliotecas

Ugne Lipeikaite, y Ramune Petuchovaite. «Impacts of Public Access to Computers and the Internet in Libraries», The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Electronic Information for Libraries (EIFL). 12 de noviembre de 2022.

Texto completo

Este informe se ha elaborado en el marco de la Coalición Dinámica sobre el Acceso Público en las Bibliotecas (DC-PAL) del Foro de Gobernanza de Internet (FGI). Es el resultado de las consultas de la red DC-PAL celebradas en abril de 2021, que identificaron la evaluación del acceso público a los ordenadores y a Internet en las bibliotecas entre las prioridades de la agenda de trabajo de la DC-PAL para 2021-2022. Por lo tanto, el informe ofrece a las bibliotecas y otras partes interesadas una visión general fácil de usar de las pruebas recientes, las buenas prácticas y las metodologías para la evaluación del impacto del acceso público.

Una versión de trabajo del estudio se presentó en la sesión de DC-PAL del Foro de Gobernanza de Internet 2021, el 9 de diciembre de 2021, y se compartió para recibir comentarios y contribuciones de la comunidad de gobernanza de Internet en general, de las bibliotecas y de otras partes interesadas en el acceso público a Internet y en el papel y el potencial de las bibliotecas para proporcionar acceso público a los ordenadores y a Internet.