Las bibliotecas universitarias de la Universidad de Maryland abordan el lenguaje nocivo en los registros del catálogo

Libraries addresses harmful language in catalog records

New Harmful Language Statement seeks to contextualize, remediate harm. University of Maryland, 2022

En las bibliotecas universitarias y los espacios de archivo de todo el país se están creando declaraciones sobre el lenguaje nocivo para ayudar a contextualizar por qué el lenguaje nocivo, como los insultos raciales, existe en los catálogos de las bibliotecas. Este otoño, cuando navegue por nuestras colecciones o busque en Worldcat, es posible que observe un enlace a la nueva declaración de lenguaje nocivo de las bibliotecas.

«Si alguien que utiliza el catálogo de la biblioteca ve palabras nocivas en el título de un recurso o en otra información, puede no sentirse bienvenido en la biblioteca o puede pensar que los empleados de la biblioteca apoyan las creencias escritas en ese recurso nocivo», dice Andrea Schuba, la bibliotecaria de catalogación de monografías que dirigió el grupo de empleados de la biblioteca para crear la declaración.

Como bibliotecaria, Schuba ha catalogado libros y otros materiales que contienen insultos racistas y otro tipo de lenguaje dañino en sus títulos y ha sentido la necesidad de explicar por qué la colección de la biblioteca contenía estos artículos.

La nueva declaración hace dos puntos con el objetivo de remediar el daño y contextualizar el lenguaje dañino. La declaración también proporciona un mecanismo para proporcionar información sobre las descripciones que los empleados de catalogación de la biblioteca pueden cambiar. A menudo, se trata de palabras que se encuentran en los resúmenes de los materiales.

La declaración también explica por qué el lenguaje nocivo no se censura cuando se transcribe directamente de una fuente. El lenguaje exacto aporta un contexto importante a los investigadores, ya que les permite comprender las opiniones de los creadores originales. A menudo, esto también proporciona un contexto para los acontecimientos y resultados históricos que todavía afectan a poblaciones enteras en la actualidad.