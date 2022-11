El coste del Acceso Abierto: gastos de los miembros de ARL en servicios, colecciones, personal e infraestructura en apoyo de la Ciencia Abierta

Hudson Vitale, Cynthia and Judy Ruttenberg. Investments in Open: Association of Research Libraries US University Member Expenditures on Services, Collections, Staff, and Infrastructure in Support of Open Scholarship. Washington, DC: Association of Research Libraries, November 2022.

Se ha demostrado empíricamente que el acceso abierto (OA) y el amplio intercambio de los resultados de la investigación aceleran el progreso científico y benefician a la sociedad y a los individuos a gran escala a través de la mejora de los resultados de salud, la movilidad socioeconómica y el bienestar ambiental, por nombrar algunos. Las bibliotecas universitarias de investigación, por su parte, han realizado importantes inversiones en la apertura de la investigación y la erudición, en particular la investigación realizada en sus campus y puesta a disposición a través de las suscripciones de revistas. Sin embargo, estas inversiones son difíciles de cuantificar debido a su distribución a través de muchas líneas presupuestarias, la falta de categorías de información estandarizadas y las prácticas inconsistentes de recogida de datos.

En mayo-junio de 2022, la Asociación de Bibliotecas de Investigación (ARL) realizó una encuesta entre sus bibliotecas de universitarias y de investigación con sede en Estados Unidos para para comprender mejor los gastos de OA. Este informe presenta los resultados de la encuesta.

En total, 46 de las 102 instituciones proporcionaron resultados completos o parciales. Los resultados resumidos se dividen en las siguientes categorías: acuerdos de lectura y publicación o acuerdos transaccionales, tarifas de procesamiento de artículos (APC) o fondos de OA, modelos de publicación de OA no basados en APCs, servicios de repositorio institucional, servicios de alojamiento y publicación de revistas OA, y monografías abiertas.

La encuesta reveló que el gasto total en acceso abierto de las 46 bibliotecas que respondieron fue de 32 millones de dólares, con un gasto medio por institución de 785.940 dólares. Esto representa una media de 2,26% del presupuesto total de las bibliotecas para el acceso abierto, que oscila entre el 0,19% y el 11,02%. hasta el 11,02% en las bibliotecas encuestadas. Como parte del importe total de gastos invertidos en infraestructura de OA, la mayoría de los fondos son en acuerdos de lectura y publicación (~20 millones de dólares), seguidos por infraestructura de repositorios institucionales, con una inversión del 17% del total gastos de OA (~5 millones de dólares) en las 46 instituciones.