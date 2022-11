Apoyo a los servicios de preservación del software en organizaciones de investigación y memoria: Libro Blanco

Benner, Jessica G., Erickson, Seth, Hagenmaier, Wendy, Lassere, Monique, Williford, Christa, & Work, Lauren. (2022). Supporting Software Preservation Services in Research and Memory Organizations: A White Paper from the Software Preservation Network’s Research-in-Practice Working Group. Software Preservation Network and Council on Library and Information Resources. https://doi.org/10.5281/zenodo.7272726

Supporting Software Preservation Services in Research and Memory Organizations (Apoyo a los servicios de preservación del software en organizaciones de investigación y memoria) identifica conceptos, conjuntos de habilidades, barreras y direcciones futuras relacionadas con el trabajo de preservación del software. Aunque las definiciones de «software» pueden variar según los contextos de preservación, el estudio revela que parece haber un amplio apoyo a la colaboración interorganizacional en la preservación de software. El informe incluye 13 recomendaciones para ampliar la representación en el campo, definir el campo, crear redes y comunidades, aprender de manera informal y formal, y aplicar infraestructuras compartidas y prácticas modelo.