Trabajo invisible, valor invisible: cambo de los sistemas de evaluación de las bibliotecas universitarias para demostrar mejor su valor

Clarke, Rachel Ivy, Katerina Lynn Stanton, Alexandra Grimm, y Bo Zhang. «Invisible Labor, Invisible Value: Unpacking Traditional Assessment of Academic Library Value. College & Research Libraries», 3 de noviembre de 2022. https://doi.org/10.5860/crl.83.6.926.

Las bibliotecas universitarias se enfrentan cada vez más a menudo a una presión mayor para demostrar su valor a las partes interesadas, pero las evaluaciones tradicionales de su valor financiero ignoran el trabajo de los bibliotecarios y el personal de la biblioteca en la producción de colecciones y servicios utilizables para los usuarios. A través de una encuesta realizada a los trabajadores de las bibliotecas universitarias estadounidenses, se examina la gama, el alcance y el valor financiero del trabajo realizado en las bibliotecas universitarias estadounidenses. Los resultados revelan que los mecanismos tradicionales de evaluación hacen que este trabajo sea invisible para las partes interesadas. Se índica que hacer que este trabajo sea más visible ayudará a comunicar mejor el valor de las bibliotecas universitarias y animará las conversaciones sobre la reducción de la carga de trabajo y el estrés de los trabajadores de las bibliotecas.

Las mediciones actuales del valor financiero de las bibliotecas universitarias, como el retorno de la inversión y la valoración de contingencias, contienen el trabajo de las bibliotecas sólo como una parte pasiva del presupuesto de la biblioteca. Sin esta consideración fundamental, la biblioteconomía siempre carecerá de una comunicación satisfactoria del verdadero cálculo del valor, que puede conducir a una mayor comprensión de toda la gama de lo que ofrecen las bibliotecas. Dada esta importante laguna en las consideraciones sobre el valor de las bibliotecas, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

¿Cuál es la gama y el alcance del trabajo realizado en las bibliotecas universitarias estadounidenses?

¿Cuál es el valor económico de ese trabajo?

¿Qué aspectos de ese trabajo son invisibles, si es que lo son?