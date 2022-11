Cómo crear un espacio coworking en tu biblioteca

.

Hornby, Julie. «Coworking Space in Your Library — How to Start, Even on a Small Budget». Http://Demcointeriors.Com (blog), 30 de junio de 2021. https://www.demcointeriors.com/blog/coworking-space/.

Una de las maneras de mejorar el atractivo de una biblioteca es posibilitar un espacio para iniciar y hacer crecer carreras y negocios, y de esa manera apoyar el emprendimiento, la cultura empresarial y la economía local. Un espacio coworking o una sala de reuniones bien equipada, demostrará que la biblioteca ofrece todo lo que necesitan los emprendedores y los trabajadores a distancia. Una biblioteca pública puede ser el lugar perfecto para quienes trabajan a distancia o quieren emprender un negocio y no tienen aún posibilidades de financiarse una oficina propia.

Muchas bibliotecas han ampliado enormemente la gama de apoyo que ofrecen para el desarrollo de la mano de obra y de las pequeñas empresas, incluyendo espacios formales de coworking, eventos de creación de redes y programas para ayudar en el desarrollo de planes de negocio o estudios de mercado. A medida que las necesidades de nuestras comunidades cambian, también lo hacen los servicios y recursos disponibles a través de nuestras bibliotecas.

La pandemia obligó a millones de estadounidenses a trabajar a distancia. Aunque algunos trabajadores han acogido con satisfacción este cambio, no ha sido ideal para todos. Muchas personas carecen de espacio suficiente para crear una oficina en casa. Otros consideran que su entorno doméstico les distrae o aísla demasiado. Y otros tienen una tecnología poco fiable en casa, especialmente en comunidades sin servicio de Internet de banda ancha.

Aunque los espacios comerciales de coworking son cada vez más populares, no son para todo el mundo. Estos espacios suelen requerir un alquiler mensual o cuotas de socio, compromisos que no todos los trabajadores pueden asumir. Además, suelen estar en el centro de las ciudades y no en pueblos pequeños o suburbios.

Las bibliotecas públicas han sido llamadas «los espacios de coworking originales» por una razón: están idealmente posicionadas para ofrecer las comodidades que los trabajadores en línea necesitan para hacer su trabajo fuera de una oficina tradicional. De hecho, en 2017, más de un tercio de las bibliotecas estadounidenses ya ofrecían espacio para trabajadores móviles y espacios de coworking dedicados.

Muchas de las cosas que ha estado haciendo para mantener a sus usuarios seguros en su biblioteca durante la pandemia también se prestan perfectamente a un espacio de coworking flexible y socialmente distanciado. He aquí algunos consejos para empezar.

Evalúa tu entorno

Si has estado digitalizando colecciones y reduciendo tu material de estantería en los últimos años, considera la posibilidad de dedicar parte de ese espacio al coworking. No tiene por qué ser enorme: incluso un espacio pequeño puede acoger a varios trabajadores en mesas comunes.

Busca un rincón tranquilo de la biblioteca, alejado de la sección infantil, del mostrador de circulación y de otras zonas bulliciosas. Ten en cuenta el flujo de tráfico en las inmediaciones y utiliza calcomanías en el suelo para animar a los usuarios a tomar caminos menos molestos.

Amueblar el espacio

Algunos trabajadores remotos necesitan un lugar para abrir un portátil y concentrarse. Otros necesitan espacios de reunión para grupos y privacidad para llamadas telefónicas ocasionales mientras trabajan para hacer crecer un nuevo negocio.

Las mesas grandes que permiten a los usuarios trabajar solos o en pequeños grupos contribuyen a crear un ambiente contemporáneo y acogedor y proporcionan espacio para extenderse. Para mantener los dispositivos cargados, busca mesas con alimentación integrada u ofrezca una estación de carga multipuerto cerca.

Si un surtido de superficies de trabajo más pequeñas se adapta mejor a tu espacio, considera las que pueden configurarse en diferentes disposiciones en función de las necesidades de los usuarios. Utilize pantallas móviles o barreras independientes para ofrecer separación o privacidad a cada trabajador. Las pizarras blancas móviles pueden cumplir una doble función, como separadores y como lugar para que los grupos pequeños compartan notas y resuelvan problemas.

Si el espacio lo permite, añade espacios de colaboración informal con cómodos asientos.

Mejora la tecnología

Un gran atractivo de las bibliotecas públicas es la disponibilidad de equipos voluminosos y caros para los que muchos trabajadores en línea no tienen dinero o espacio en casa. Los siguientes servicios facilitan el éxito de los usuarios en su espacio de coworking:

Impresión inalámbrica gratuita o barata (tanto en blanco y negro como en color)

Impresoras de gran formato

Impresoras 3D y equipos de construcción

Pizarras inteligentes

Ordenadores equipados con software de diseño como CAD o InDesign

Monitores de pantalla plana

Proyectores en las zonas de reunión

Amplía la programación

Puede mejorar el atractivo de tu biblioteca como lugar para iniciar y hacer crecer carreras y negocios con programas sobre la redacción de currículos, la creación de un plan de negocios, la búsqueda de fuentes de financiación para pequeñas empresas, etc. Si los organizas en su espacio de coworking o en una sala de reuniones bien equipada, demostrará que su biblioteca ofrece todo lo que necesitan los trabajadores a distancia.

También puedes considerar la posibilidad de tener un horario abierto para que los usuarios busquen el asesoramiento de un bibliotecario de referencia centrado en temas empresariales. Algunas bibliotecas también ofrecen soporte informático sin cita previa para los dispositivos de los usuarios.

Independientemente de lo que nos depare el futuro, el trabajo flexible y los espacios de coworking que lo apoyan han llegado para quedarse. Incluso con una pequeña inversión en espacio y recursos, su biblioteca puede ser un destino deseable y fiable para los trabajadores en línea de la comunidad.

Aquí puedes encontrar algunas de las bibliotecas públicas que ofrecen espacios de coworking. En la mayoría de los casos no es necesario mostrar el carné de la biblioteca para utilizar el espacio de coworking. Si estás de viaje y quieres utilizar los recursos y servicios exclusivos para socios, muchas bibliotecas públicas ofrecen tarjetas de visitante gratuitas o de pago.

Columbia, SC: https://www.femmexcolumbia.com/

Washington, D.C.: https://www.youtube.com/watch?v=fgIdgP3-ilI

Mesa, AZ: http://mesathinkspot.tumblr.com/about

Goodyear, AZ: http://develop.goodyearaz.com/business-assistance/the-innovationhub-goodyearaz

Scottsdale, AZ: http://www.scottsdalelibrary.org/eurekaloft

Phoenix, AZ: http://www.phoenixpubliclibrary.org/hive

Akron, OH: http://www.akronlibrary.org/about/organization