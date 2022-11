Las bibliotecas son una parte importante de la infraestructura de una comunidad como motores para la calidad de vida y la iniciativa empresarial

Reimagining where we live: cultural placemaking and the levelling up agenda. Third Report of Session 2022–23. Ordered by the House of Commons to be printed 25 October 2022

El informe de la comisión del Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte afirma que las bibliotecas son «una parte importante de la infraestructura de una comunidad y pide al Gobierno que apoye y modernice las bibliotecas, ya que las bibliotecas siguen siendo una parte importante de la infraestructura cultural de las comunidades, especialmente en las zonas desfavorecidas, y pide más apoyo para mejorar estos servicios.

El informe recomienda al Gobierno británico que apoye y modernice las bibliotecas porque son «una parte importante de la infraestructura de una comunidad», especialmente para aquellos que «están excluidos digitalmente o que viven en barrios desfavorecidos».

Libraries Connected, una organización benéfica independiente que representa a las bibliotecas públicas, acogió con satisfacción las conclusiones del informe, y su directora ejecutiva, Isobel Hunter, afirmó que el grupo estaba «encantado de que el comité reconozca el papel crucial que las bibliotecas pueden desempeñar para abordar las desigualdades basadas en el lugar en todo el Reino Unido».

El informe, titulado Reimagining where we live: cultural placemaking and the levelling up agenda (Reimaginar el lugar donde vivimos: la creación de espacios culturales y la agenda de nivelación), elaborado por la comisión del Department for Digital, Culture, Media and Sport, recomienda que el Gobierno «apoye el desarrollo de una red de centros que ofrezcan espacios culturales, espacios de trabajo y acceso rápido y gratuito a Internet en los lugares que más necesitan nivelación para modernizar la prestación de servicios bibliotecarios».

El informe destaca que las bibliotecas pueden ser «motores de la iniciativa empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo a través de los servicios que ofrecen», citando la Red de Centros Empresariales y de Propiedad Intelectual (BPIC) de la Biblioteca Británica. También se constata que las bibliotecas prestan «importantes servicios a personas de diversos grupos socioeconómicos», como un espacio físico de estudio y un lugar en el que celebrar eventos y actividades comunitarias y culturales.

Las bibliotecas también contribuyen «a la calidad de vida, junto con otras infraestructuras como el patrimonio, los museos, los medios de comunicación locales, etc.», dijo la comisión, y dan a la gente razones para visitar las calles principales y los centros de las ciudades, ya que alrededor del 25% de las bibliotecas en Inglaterra se encuentran en las calles principales y otro 65% está cerca de una.

Hunter dijo que era «reconfortante» ver los «muchos beneficios transversales de las bibliotecas para la alfabetización, la salud, la cultura, la inclusión digital y los negocios … reconocidos en un momento en que muchos servicios de biblioteca se enfrentan a la perspectiva de reducciones presupuestarias».

«Las pruebas escuchadas por la comisión parlamentaria demuestran que las bibliotecas públicas tienen un papel central en la agenda de nivelación», añadió. «Acogemos con satisfacción el llamamiento de la comisión a una mayor inversión en las bibliotecas e instamos al Gobierno a que aplique las recomendaciones del informe».

Las recomendaciones de la comisión sobre las bibliotecas se incluyen en el informe más amplio sobre «creación de espacios culturales», que, según dice, «se refiere al papel de las artes, la cultura y el patrimonio en la configuración de los lugares donde vivimos» y puede apoyar la agenda de nivelación del Gobierno.

Sin embargo, nuestra investigación ha detectado obstáculos generalizados y persistentes para la creación de espacios culturales. En cuanto a la financiación de las organizaciones y actividades culturales, preocupan las continuas disparidades geográficas, así como la sostenibilidad y la accesibilidad a largo plazo. Recomendamos que el Gobierno y sus organismos autónomos estudien cómo pueden apoyar mejor las artes y la cultura en todo el país e incentivar mejor la inversión del sector privado. También recomendamos que el Gobierno esboce urgentemente el apoyo a las organizaciones en riesgo en los sectores de la cultura, los medios de comunicación y el deporte para compensar el impacto de la actual crisis del coste de la vida. La creación de espacios culturales también requiere un enfoque de la política cultural basado en las personas

En conclusión el informe afirma que las bibliotecas siguen siendo una parte importante de la infraestructura cultural de las comunidades, especialmente en las zonas desfavorecidas, y pide más apoyo para mejorar estos servicios.