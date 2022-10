La Biblioteca del Congreso adquiere un raro códice del centro de México

Shimbun The Yomiuri. «Students find paper books easier to read than e-books», 29 de octubre de 2022. https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20221029-67391/.

La Biblioteca del Congreso ha adquirido el Códice de San Salvador Huejotzingo, que documenta un proceso judicial de 1571 en el que los funcionarios indígenas náhuatl del centro de México acusaron al canónigo o administrador español de su pueblo de maltrato, acoso y falta de pago.

El códice contiene nuevos detalles sobre las primeras estructuras jurídicas de México tras la colonización española y la forma en que los indígenas utilizaron las leyes españolas para defender sus derechos. El códice es uno de los seis únicos manuscritos pictóricos del siglo XVI del centro de México que se conocen.

«El Códice de San Salvador se suma de manera significativa a la colección de manuscritos indígenas del período de contacto temprano de la Biblioteca», dijo John Hessler, conservador de la Colección Jay I. Kislak de la Biblioteca. Kislak de la Biblioteca sobre Arqueología e Historia de las Primeras Américas. «Es, desde cualquier punto de vista, una adquisición de primer orden».

«Te da una visión de este pueblo, de cómo era la vida en este pueblo», dijo Hessler. «La gente ayuda al canónigo a fabricar sus muebles. Cultivan maíz y obtienen mantas de lana, y también son explotados. Este documento nos da un verdadero sentido de lo cotidiano, lo que lo hace tan importante».

De los seis manuscritos conocidos de esta época en el centro de México, la Biblioteca posee ahora tres con esta última adquisición. El Huexotzinco Codex, adquirido por la Biblioteca a finales de la década de 1920 como parte de la Colección Edward S. Harkness, también narra una disputa legal entre representantes del gobierno colonial español y el pueblo nahua de Huexotzinco. La Biblioteca adquirió el Codex Quetzalecatzin en 2017.

El Códice de San Salvador tiene 96 páginas en 48 folios e incluye seis dibujos desplegables en jeroglíficos mixtecos y náhuatl en tinta carbón roja, amarilla, café, verde, azul y negra. Escritos por al menos dos manos indígenas diferentes, los jeroglíficos ilustran las acusaciones contra Alonso Jiménez, el canónigo de San Salvador, un pueblo al sur de la Ciudad de México. Jiménez, funcionario eclesiástico, administraba el pueblo en nombre de las autoridades coloniales españolas.

El códice ofrece una imagen completa de los pleitos: el testimonio indígena en náhuatl, la defensa del canónigo en español, las firmas de las partes, los dibujos e incluso el veredicto. El tribunal absolvió al canónigo de algunos de los cargos y lo declaró culpable de otros.