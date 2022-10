Los estudiantes dicen los libros de papel más fáciles de leer que los libros electrónicos

Shimbun The Yomiuri. «Students find paper books easier to read than e-books», 29 de octubre de 2022. https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20221029-67391/.

Los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato que han utilizado libros electrónicos tienden a encontrar los libros de papel más fáciles de leer, según una encuesta reciente realizada por la Asociación de Bibliotecas Escolares de Japón.

En la encuesta se preguntó a unos 7.000 estudiantes que dijeron haber leído un libro electrónico: «¿Qué te parece más fácil de leer y entender: los libros de papel o los libros electrónicos en un smartphone o una tableta?»

«Los libros de papel» fue la elección del 45,6% de los estudiantes de primaria, el 40,4% de los de secundaria y el 45% de los de bachillerato. «Por su parte, los libros electrónicos en un smartphone o una tableta fueron la opción elegida por el 34,4% de los estudiantes de primaria, el 38,5% de los de secundaria y el 34,9% de los de bachillerato. Una pluralidad de encuestados en cada grupo prefiere leer libros en papel en lugar de libros electrónicos.

La encuesta anual se realiza para determinar las tendencias de lectura entre los estudiantes. Un total de 14.091 estudiantes matriculados en 161 escuelas de todo el país, desde alumnos de cuarto curso de primaria hasta estudiantes de tercer curso de secundaria, respondieron a la encuesta realizada en junio.

En general, se considera que las chicas leen más que los chicos y, según la encuesta, tienden a preferir la lectura de libros de papel, ya que el 47,6% de las chicas de primaria, el 45% de las de secundaria y el 49,2% de las de bachillerato afirman que el papel facilita la lectura. En cambio, sólo el 43,1% de los chicos de primaria, el 34,9% de los de secundaria y el 39,1% de los de bachillerato se decantan por los libros de papel.

«Los libros de papel son más adecuados para leer cuentos y novelas, que requieren una gran concentración en el contenido», afirma Kuniyoshi Sakai, profesor de neurociencia del lenguaje en la Universidad de Tokio.