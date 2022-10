Se encuentra un libro raro con arsénico en la biblioteca en la biblioteca de Leeds

BBC News. «Leeds: Rare Book Laced with Arsenic Found in Library», 28 de octubre de 2022, sec. Leeds & West Yorkshire. https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-63412913.

Los bibliotecarios de Leeds han descubierto un libro raro con un veneno mortal. My Own Garden: The Young Gardener’s Yearbook fue publicado en 1855 y debe su vivo color verde a un tinte que contiene arsénico.

La bibliotecaria Rhian Isaac descubrió el libro al cotejar la colección de la biblioteca con una base de datos mundial de textos tóxicos conocidos. La bibliotecaria dijo que se iban a realizar pruebas para evaluar la cantidad de arsénico que contenía.

The Poison Book Project – iniciado por el Instituto Internacional para la Conservación en América- tiene como objetivo identificar las diferentes ediciones de libros históricos producidos con compuestos peligrosos y metales pesados como el arsénico.

«Este proyecto es realmente importante, ya que ayuda a los bibliotecarios de todo el mundo a trabajar juntos y a comprender cómo y cuándo se fabricaron estos libros, así como las medidas que podemos tomar para seguirles la pista y asegurarnos de que se almacenan y cuidan de forma segura», dijo la Sra. Isaac.

«Sorprendentemente, los metales pesados se utilizaban antiguamente con bastante frecuencia en la producción de libros como forma de conseguir lo que se consideraba un tono de verde muy agradable desde el punto de vista estético.

«Aunque la gente de la época era ciertamente consciente de que sustancias como el arsénico eran perjudiciales, probablemente no comprendían las múltiples formas en que podían ingerirse accidentalmente», añadió.

Una inscripción en el libro, que contiene consejos para jóvenes jardineros en ciernes, muestra que fue regalado a Caroline Gott por su padre William en 1855. Ambos eran descendientes del comerciante de lana Benjamin Gott, que en su día fue propietario de Armley Mills y cuya familia siguió siendo una destacada industrial local durante varias generaciones.

«El hecho de que este libro en particular también haya pertenecido a la familia Gott significa que su historia también forma parte de la historia de Leeds y, con un manejo y almacenamiento cuidadosos, puede seguir formando parte de nuestra colección durante muchos años», dijo la Sra. Isaac.