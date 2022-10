Cómo aprovechar las bibliotecas para conseguir la equidad digital para todos

Leverage libraries to Receive Digital Equity for All. ALA, oct 2022

Texto completo

American Library Association (ALA) ha publicado «Leverage libraries to Receive Digital Equity for All», que ilustra el largo trabajo de las bibliotecas para avanzar en la equidad digital y defiende que los responsables políticos aprovechen la experiencia de los profesionales de las bibliotecas en el diseño de los planes de equidad digital estatales

Más de dos tercios de los 65.000 millones de dólares de la IIJA se asignarán directamente a los estados y territorios en función de la aprobación de sus planes quinquenales de equidad digital, que deben incluir la participación de socios comunitarios como las bibliotecas. Leverage Libraries to Receive Digital Equity for All (Aprovechar las bibliotecas para recibir la equidad digital para todos) destaca algunas de las muchas maneras en que las más de 117.000 bibliotecas de Estados Unidos de todo tipo -incluidas las escolares, públicas, comunitarias, universitarias y de investigación, tribales y especiales- son fundamentales para apoyar y promover la equidad digital, entre ellas: