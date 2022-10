¿Cómo es el día a día de una biblioteca de prisión?

Mahon-Heap, Jonny. «“Behind the Wire”: What It’s like to Work in a Prison Library». Stuff, 28 de septiembre de 2022.

Ir a trabajar «detrás de la alambrada» todos los días puede parecer intimidante, con los controles de seguridad de la prisión y las torres de reflectores, pero para Ariana Blowers, «Es lo normal».

A primera vista, la rutina matutina de los bibliotecarios de la prisión parece desconcertante. Se ponen el equipo de seguridad, revisan sus pertenencias en busca de amenazas y se someten a controles de contrabando.

Pero, una vez dentro de la biblioteca del centro penitenciario de Mt Eden, Blowers describe su día a día como «increíble». Blowers trabaja en estrecha colaboración con su compañera bibliotecaria, Zoe Cornelius, y juntas se han acostumbrado a los singulares retos de su función.

Por razones de seguridad, dos bibliotecarias entregan libros a los presos de la cárcel de Mt Eden, en lugar de que los reclusos pasen el tiempo entre las estanterías. «Hablamos mucho entre nosotros; si algo nos molesta, lo discutimos», dice Cornelius. «No nos lo llevamos a casa. Lo abordamos en el momento».

Cornelius estudió un máster en Criminología antes de convertirse en bibliotecaria, lo que, según ella, le permite «comprender mejor». «No es sólo que la gente sea mala», explica Cornelius. «Es que la gente hace cosas malas y toma malas decisiones. Tenía más empatía al entrar porque ese era mi punto de vista». «He hablado con gente y he pensado que podría haber sido yo, si hubiera empezado la vida de la misma manera, podría haber estado fácilmente en esta posición».

¿Cómo puede una biblioteca cambiar una vida?

Neil Beales, director de prisiones del Departamento de Prisiones, dice que la biblioteca puede «cambiar la vida» de los presos, enseñándoles nuevas habilidades, como por ejemplo, cómo convertirse en un experto retratista. «Tuve un preso violento en Paremoremo que encontró un libro que enseñaba a pintar. Empezó a practicar la pintura de retratos en su celda y tenía un talento excepcional. Era tan realista que no se podía diferenciar de una fotografía.» Eso cambió por completo su comportamiento. De repente, la violencia desapareció, la agresividad le abandonó, porque fue capaz de canalizarla en esta obra de arte, que sabía hacer desde que cogió un libro en la biblioteca».

Los servicios de la biblioteca son tan amplios que no se pueden «cuantificar» fácilmente, según Beales, pero eso es lo que los hace tan importantes. «Realmente no se puede medir, no se puede cuantificar, no es el tipo de cosa que se puede marcar en una casilla, pero es muy, muy valiosa».

Los presos están «muy limitados» en cuanto a su alfabetización, pero los servicios bibliotecarios les abren oportunidades que no han tenido antes, como leer a sus hijos. «Hay prisiones en Nueva Zelanda en las que solíamos hacer audiolibros: un padre en prisión podía leer un cuento y ponerlo en un audiolibro, y se lo enviaban a sus hijos para que su padre les leyera un cuento por la noche. «Muchos de ellos nunca tuvieron algo para ellos cuando eran niños. Pero quieren poder hacer algo por sus hijos».

Aunque los presos pueden solicitar libros, la censura es un problema en las prisiones, ya que el material varía ligeramente respecto a la biblioteca comunitaria local. «Hay libros con los que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. No queremos volver a traumatizarlos, pero tampoco queremos que se vea que apoyamos un estilo de vida delictivo», dice Beales.

La visita a la biblioteca

En la prisión de Northland, los presos entran en grupos de 10, siempre escoltados por un funcionario de prisiones. Las bibliotecas suponen un descanso de la monotonía para los presos: pero la seguridad de los bibliotecarios de la prisión sigue siendo primordial.

«Al igual que otros empleados de aquí, llevamos un dispositivo de aviso, que podemos activar si hubiera algún problema en el espacio de la biblioteca», dice Sherri McNabb, bibliotecaria del Centro Correccional Regional de Northland.

McNabb dice que el servicio de la biblioteca de la prisión da forma a «la estancia de los hombres y mujeres en la cárcel». «A menudo dicen que no saben qué harían si no pudieran tener libros para leer», dice McNabb. «Con frecuencia dicen lo mucho que disfrutan viniendo aquí y que aprecian el trabajo que hago. Esto es lo que hace que el trabajo sea tan gratificante».

Alfabetización en la prisión

Además de proporcionar la próxima entrega de Dan Brown o Harry Potter, la mejora de la aritmética y la alfabetización es fundamental para el trabajo. Cuando pensamos en la lectura de los presos, nos vienen a la mente las imágenes del carro de libros ambulante de The Shawshank Redemption o de Orange is the New Black (titulada: Cadena perpetua en España), pero, según los bibliotecarios de la prisión de Mt Eden «¡es un poco más sofisticado que eso!».

«Cada vez que detectamos que la alfabetización puede ser un problema, intentamos que se les evalúe, y entonces pueden recibir el apoyo que necesitan si su alfabetización es realmente baja. Son muchos, están empezando su educación», dice Cornelius.

En cuanto a las peticiones, son tan variadas como los propios presos: en Auckland, hay muchas solicitudes de biografías de Nelson Mandela, libros de autoayuda y Dan Brown.

Los bibliotecarios ven que los presos adquieren un nuevo entusiasmo por la lectura y la escritura. «Quieren subir de nivel», dice Cornelius. «Es un hábito que, con suerte, les llevará más allá de estos muros». Es esta necesidad la que hace que los presos vuelvan a utilizar los servicios de la biblioteca.

Beales afirma que el papel de las bibliotecas de las prisiones está cambiando constantemente. «Antes, era sólo un lugar para que alguien pidiera prestado un libro. Ahora, son lugares que proporcionan recursos educativos». Poder acceder al Scrabble, a diccionarios, al ajedrez, a libros de autoayuda, a libros de psicología y a libros de texto de derecho muestra a los presos, según Beales, «que hay un mundo diferente ahí fuera». «(Es) una conexión con el mundo exterior, que es un poco más real que otras partes de la prisión».