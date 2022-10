Llevar los libros a todos: cómo la cultura literaria se convirtió en cultura popular

Collins, Jim. Bring on the Books for Everybody: How Literary Culture Became Popular Culture. Duke University Press, 2010

Texto completo

Bring on the Books for Everybody es una atractiva evaluación de la sólida cultura literaria popular que se ha desarrollado en Estados Unidos durante las dos últimas décadas. Jim Collins describe cómo una experiencia antes solitaria y basada en la impresión se ha convertido en una actividad exuberantemente social, que se disfruta tanto en la pantalla como en la página.

Impulsada por el Club de Lectura de Oprah, las adaptaciones cinematográficas de Miramax, las librerías de grandes superficies y las nuevas tecnologías, como el lector digital Kindle, la ficción literaria se ha transformado en un entretenimiento de alto nivel de ventas. Collins destaca los cambios infraestructurales y culturales que han dado lugar a un floreciente público lector en un momento en el que se ha cuestionado el futuro del libro. Collins explora cómo las tecnologías digitales y la convergencia de las culturas literaria, visual y de consumo han cambiado lo que cuenta como «experiencia literaria» en fenómenos que van desde exuberantes adaptaciones cinematográficas como El paciente inglés y Shakespeare enamorado hasta las comunidades de clientes en Amazon.

En el análisis de Collins y, según él, en la cultura literaria contemporánea, es fundamental la noción de que el gusto refinado es ahora fácil de adquirir; sólo es cuestión de saber dónde acceder a él y en qué consejos confiar. Utilizando novelas recientes, demuestra que la redefinición del panorama literario ha afectado no sólo a la forma en que se leen los libros, sino también al tipo de novelas que se escriben para estos lectores apasionados. Collins conecta los bestsellers literarios desde El club de lectura de Jane Austen y Alfabetización y anhelo en Los Ángeles hasta Sábado y La línea de la belleza, destacando sus representaciones de mundos ficticios llenos de ávidos lectores y sus equiparaciones de la lectura con el gusto culto del consumidor.