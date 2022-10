El libro más pequeño del mundo

«Flores de las cuatro estaciones»

El delicado libro «Flores de las cuatro estaciones» mide tan solo 0,74 x 0,75 mm (0,0291 x 0,0295 pulgadas). Según el Guinness World Records, solo se imprimieron 250 ejemplares por Toppan Printing Co., Ltd Printing Museum (Japón), de abril a diciembre de 2012.

«Este microlibro… presenta doce flores que se encuentran durante las cuatro estaciones del año en Japón, con secciones para cada una de ellas: primavera, verano, otoño e invierno, y las páginas presentan imágenes de flores junto con los nombres correspondientes. En este libro se utilizan cuatro tipos de caracteres. Se trata de caracteres japoneses hiragana y katakana, caracteres chinos y caracteres romanos. En cuatro de las páginas del libro hay un texto oculto muy pequeño dentro de la imagen. La anchura de las líneas de este texto es de sólo 10 micras (una micra es la milésima parte de un milímetro). Es probablemente el texto más pequeño que se ha impreso». (Toppan Printing Co.)

Teeny Ted from Turnip Town (2007) publicado por Robert Chaplin,

Otro libro considerado entre los más pequeños impresos del mundo es Teeny Ted from Turnip Town (2007), publicado por Robert Chaplin, está certificado por los Récords Mundiales Guinness como la reproducción más pequeña del mundo de un libro impreso. El libro se produjo en el Laboratorio de Nanoimágenes de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, con la ayuda de los científicos de la SFU Li Yang y Karen Kavanagh.

El tamaño del libro es de 0,07 mm x 0,10 mm. Las letras están talladas en 30 microtabletas sobre una pieza pulida de silicio monocristalino, utilizando un haz de iones de galio enfocado con un diámetro mínimo de 7 nanómetros (esto se comparó con la cabeza de un alfiler de 2 mm, 2.000.000 nm, de diámetro). El libro tiene su propio ISBN, 978-1-894897-17-4

La historia fue escrita por Malcolm Douglas Chaplin y es «una fábula sobre la victoria de Teeny Ted en el concurso de nabos de la feria anual del condado»

El libro ha sido publicado en una edición limitada de 100 ejemplares por el laboratorio y requiere un microscopio electrónico de barrido para leer el texto.

En diciembre de 2012, se publicó una edición para bibliotecas del libro con el título completo de Teeny Ted from Turnip Town & the Tale of Scale: A Scientific Book of Word Puzzles y un número de ISBN 978-1-894897-36-5. En la página del título se menciona como la «Edición en letra grande del libro más pequeño del mundo». El libro se publicó con los fondos de una exitosa campaña de Kickstarter y los nombres de los contribuyentes aparecen en la sobrecubierta.