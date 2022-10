Vivo entre libros, trabajo en una biblioteca

«Vivo entre libros. Conozco su circulación, la manera en que se ordenan, la dificultad para obtenerlos y preservarlos. Trabajo en una biblioteca. Tal vez, en el futuro, todos los libros se descarguen en una tableta encendida y sus letras caigan como una lluvia solitaria; tal vez soy uno de los últimos prestamistas que unían a las personas a través de los libros. Supongo que no seremos totalmente prescindibles, no del todo. Los volúmenes impresos en papel obligan a que las personas se conecten; pasan de unas manos a otras. Mientras haya necesidad de encontrar otras manos, habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. (Pausa.) No debería hablar de eso. (Pausa.) He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida y los libros han desordenado mi vida.»

JUAN VILLORO

«Conferencia sobre la lluvia» (2012)