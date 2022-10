Marraud, Gerardo (coord ). «Guía de acción de las bibliotecas universitarias y científicas para los ODS». REBIUN, 2021

Texto completo

Presentación PPS 2022

Digitalización y contribución de las bibliotecas universitarias a la agenda 2030

Esta guía de acción es una de las iniciativas relacionadas con la meta del IV Plan Estratégico de REBIUN consistente en impulsar la contribución de las bibliotecas universitarias y científicas españolas a los ODS de la Agenda 2030. Partiendo del marco de las seis transformaciones estructurales que, según Sachs et al. (2019), son imprescindibles para alcanzar los ODS, las bibliotecas universitarias y científicas que forman la red REBIUN deberían, con objeto de tratar de hacer más operativa su contribución al desarrollo sostenible, concentrarse en la transformación relativa a educación, genero e igualdad y en la transformación sobre la orientación de la revolución digital al desarrollo sostenible. Ambas transformaciones pueden además interrelacionarse con el fin de que las bibliotecas se focalicen en asegurar que la revolución digital no sólo no afecta negativamente a la calidad de la educación superior, sino que la mejora. En esa mejora cabe incluir asimismo el fomento de la educación para el desarrollo sostenible, la mejora de la financiación de la educación y su uso eficiente y equitativo, y (en particular en el ámbito del acceso al conocimiento) la eliminación de las desigualdades, desde la desigualdad de género y resto de desigualdades que contempla el ODS 10, hasta la denominada desigualdad digital. Desde este punto de vista, tecnologías, contenidos (científicos y académicos) y formación deben integrarse bajo el paraguas del desarrollo sostenible.