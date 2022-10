El valor de Open Research Europe como empresa editorial colectiva: la plataforma de publicación de acceso abierto de la Comisión Europea

Johnson, R., Operationalising Open Research Europe as a collective publishing enterprise, Publications Office of the European Union, 2022,

Se trata de un estudio de expertos independientes para apoyar el futuro desarrollo de Open Research Europe (ORE), la plataforma de publicación de acceso abierto de la Comisión Europea, como iniciativa editorial colectiva paneuropea apoyada por financiadores e instituciones de toda Europa. El estudio se centra en el modelo de negocio que debería adoptar ORE en el futuro. Evalúa el actual modelo de financiación y organización y propone un modelo para el futuro de ORE. El estudio proporciona una visión única de ORE y de las posibilidades de futuro y será muy interesante para los financiadores que deseen participar y para otros responsables políticos, entre otros.