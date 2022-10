Tendencias de las tecnologías emergentes de la informática : centradas en el ámbito judicial

Rodriguez Bautista, D., Banu, S., Deudon, E., Trends in IT emerging technologies : focused on the judicial field, Court of Justice of the European Union, 2022

Texto completo

Las tecnologías emergentes (innovadoras) transforman sustancialmente la vida de las personas y tienen un profundo impacto en el tejido de la sociedad y el funcionamiento de sus instituciones. Su uso puede generar importantes beneficios en diversos ámbitos, como la sanidad, el transporte, la educación y la administración pública, generando prometedoras oportunidades para la humanidad a escala. Por lo tanto, competir en la escena global con otros actores que están avanzados en el uso de tecnologías innovadoras es fundamental hoy en día. En el caso del sector jurídico, algunos Estados miembros de la UE ya tienen implementadas algunas herramientas judiciales emergentes basadas en la tecnología y/o tienen una estrategia política pública para desarrollar estas tecnologías, incluida la inteligencia artificial en la administración de justicia.

Además, la crisis de la COVID-19 ha provocado un aumento del debate en torno al aumento del uso de estas tecnologías para la digitalización de las administraciones, la creación de tribunales virtuales y el potencial de los algoritmos que podrían utilizarse en la resolución de litigios en línea (ODR). Esencialmente, la tecnología innovadora en los sistemas de justicia puede mejorar la eficiencia administrativa en los tribunales y ayudar en los procesos de toma de decisiones a los abogados, jueces y litigantes. Sin embargo, su integración en el sistema judicial requerirá una comprensión del papel de la tecnología innovadora en los diferentes sistemas judiciales y abordar los retos legales y éticos críticos que surgen a este respecto.