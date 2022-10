La intersección entre los recursos educativos abiertos y la alfabetización informativa

Cullen, M.A. & Dill, E. (Eds). (2022). Intersections of Open Educational Resources and Information Literacy. ACRL. ISBN 978-0-8389-3673-3

«El presente volumen es oportuno no sólo porque modela estrategias creativas y efectivas para avanzar tanto en la educación abierta como en la alfabetización informacional, sino especialmente porque plantea cuestiones críticas e insta a los profesionales a ir mucho más allá de las cuestiones de acceso y uso de la información. Exige una reflexión sobre lo que se accede (y lo que no), quién accede (y quién no), quién facilita el acceso (y quién no), y cuál es el objetivo de este acceso (y qué hay más allá del acceso)».



-del prólogo de Rajiv S. Jhangiani

Las competencias en materia de información son fundamentales a la hora de encontrar, utilizar, adaptar y producir recursos educativos abiertos (REA). Los educadores que deseen incluir REA para sus alumnos deben ser capaces de encontrar estos recursos y utilizarlos de acuerdo con sus permisos. Cuando se emplean métodos pedagógicos abiertos, los estudiantes deben ser capaces de utilizar las habilidades de alfabetización informativa mientras compilan, reutilizan y crean recursos abiertos.

Intersecciones de los recursos educativos abiertos y la alfabetización informacional recoge la teoría y la práctica actuales de la educación abierta y la alfabetización informacional y ofrece inspiración para el futuro. Los capítulos incluyen aplicaciones prácticas, reflexiones teóricas, revisiones bibliográficas y estudios de casos, y tratan temas de justicia social, colaboración, pedagogía abierta, formación y promoción. El libro se divide en seis partes:

Foundations Teaching Info Lit with OER Librarian Support of Open Pedagogy/OER Social Justice/Untold Stories Student Advocacy Spreading the Love: Training Future Advocates and Practitioners

Los capítulos abarcan temas como la creación de REA por parte de las bibliotecas; el patrimonio cultural digital y las intersecciones entre la alfabetización en fuentes primarias y la alfabetización informacional; el aprendizaje situado y la pedagogía abierta; la biblioteconomía crítica y la educación abierta; y el desarrollo de estudiantes líderes en REA.