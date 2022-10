Un futuro brillante para las bibliotecas en la nube: software como servicio

«Bright future for libraries in the cloud | Research Information». Research Information, 2022. Accedido 17 de octubre de 2022. https://www.researchinformation.info/feature/bright-future-libraries-cloud.

Siân Harris analiza el papel que desempeñan los servicios basados en la nube en las bibliotecas hoy en día, sus ventajas y limitaciones y los retos que quedan por delante.

Para Tom Shaw, director asociado de innovación digital e investigación abierta de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), la nube es «absolutamente fundamental para nuestro funcionamiento como biblioteca y lo ha sido durante varios años».

Según él, además de las colecciones alojadas en plataformas de proveedores, con la mayoría de los sistemas y programas informáticos de la biblioteca, la universidad ha tomado la decisión estratégica de utilizar un enfoque de software como servicio. Esto incluye el uso de Alma como sistema principal de la biblioteca, Primo como herramienta de descubrimiento y otros servicios alojados en la nube. Sólo unos pocos servicios bibliotecarios a medida están alojados en la universidad, e incluso éstos se encuentran en los servidores centrales de la universidad, no en la biblioteca.

Este enfoque se ha hecho cada vez más común en la última década, pero ¿por qué la nube se ha convertido en una parte clave de muchas bibliotecas?

Trasladar los sistemas de las bibliotecas a la nube permitiría una mayor interoperabilidad. En este sentido, facilita que las bibliotecas ofrezcan sus servicios o recursos en sitios web y plataformas de terceros, básicamente, dondequiera que estén sus usuarios», añadió Hayes.

Vemos ventajas reales en cuanto a la reducción de las implicaciones de los recursos y los gastos técnicos de la gestión interna», explica Shaw. Con Alma, por ejemplo, pagamos a Ex Libris para que lo gestione como un servicio en nuestro nombre. Si se produce un fallo, les llamamos por teléfono o les enviamos un ticket, lo que supone una forma mucho más eficaz de gestionar el riesgo».

No podemos permitirnos el lujo de contar con un gran número de empleados que puedan hacer el tipo de cosas que hay que hacer en un entorno que no sea la nube, como gestionar el hardware y los servidores, instalar parches, actualizar el software, así como hacer cosas innovadoras y crear nuevos sistemas. La nube nos ha permitido liberar recursos de personal para hacer las cosas en las que conseguimos un impacto real y un valor real. Y también se trata de evitar reinventar la rueda; podemos comprar algo que normalmente es mejor que lo que habríamos construido en casa».

Beneficios de la escala

Más allá de la capacidad técnica y el riesgo, la puesta en común de recursos tiene ventajas de escala, como observó Matt Hayes, director general de tecnología de SAGE (Talis y Lean Library): Cuando pensamos en «bibliotecas en la nube» en Lean Library y Talis, pensamos menos en los beneficios del almacenamiento y más en la mejora del descubrimiento de todo lo que la biblioteca tiene que ofrecer, y la capacidad de proporcionar valor añadido en la web abierta, fuera de la infraestructura digital o física de la biblioteca».

Un ejemplo que compartió es que Lean Library agrega bases de datos de acceso abierto en nombre de las bibliotecas y les proporciona herramientas para que aparezcan contenidos relevantes de estas bases de datos cuando sus usuarios se encuentran con barreras de pago en línea. Las herramientas también permiten a la biblioteca proporcionar un contexto añadido a dicho contenido, para apoyar sus misiones de curación y descubrimiento.

Gloria González, propietaria senior de productos ágiles en Zepheira, parte de EBSCO, hizo una observación similar: «[Nuestra] Red Library.Link es un servicio basado en la nube que es agnóstico a la plataforma, por lo que funciona con cualquier catálogo que las bibliotecas utilicen y transforma sus datos en un formato llamado BIBFRAME, que permite que los datos de las bibliotecas se descentralicen y ayuda a las bibliotecas a encontrar a sus usuarios en la web donde están buscando».

BIBFRAME es un estándar nativo de la web que permite a las bibliotecas publicar datos estructurados para que sus datos sean más visibles en la web. González explicó las ventajas: Antes de que este nuevo formato estuviera disponible, los catálogos no aparecían en las búsquedas de las bibliotecas. No son indexados por los rastreadores. En este nuevo formato, todos esos datos [de la biblioteca] están abiertos en la web. Los indexadores pueden rastrear esa información y facilitar el acceso a sus motores de búsqueda. Tener las mismas normas para describir sus datos facilita que las bibliotecas trabajen juntas para mejorar sus datos».

Añadió que los datos de BIBFRAME se distribuyen directamente a socios como Google: ‘Lanzamos una opción de préstamo juntos en 2019 y ahora las personas que buscan en Google, en Australia, Estados Unidos y Canadá, pueden encontrar libros de la biblioteca cerca de ellos desde las bibliotecas universitarias y públicas y las bibliotecas nacionales que los rodean.’ Esto puede extenderse a otros países, continuó, una vez que un área geográfica específica tenga suficientes bibliotecas que estén publicando datos de forma consistente.

Más allá de Google, la descentralización de los datos en la web significa que las bibliotecas pueden ser encontradas en cualquier lugar en el que quieran encontrarse con su comunidad, ya sea en las páginas web de las facultades o en las de los socios comunitarios.

Navegando por los nubarrones

Por supuesto, esta apertura puede suscitar la preocupación de las bibliotecas cuando piensan en trasladar sus servicios y sistemas a la nube. Una vez que los datos están disponibles en la red abierta, se pueden utilizar para cualquier propósito, así que cuando las bibliotecas se dirigen a nosotros por primera vez, preguntan por estas soluciones. Tienen curiosidad por conocer casos de uso muy concretos porque puede parecer que hay demasiadas opciones para lo que pueden hacer», observó González.

Otra preocupación que a veces se ha planteado sobre el paso a la nube es la de garantizar el acceso continuo a los datos de la biblioteca.

Los abordamos a través de nuestros planes de preservación y política de datos. Así que no sólo proporcionamos un servicio de alojamiento, sino que también nos encargamos, en nombre de nuestros clientes, de replicar esos datos y hacer copias de seguridad. De modo que, si alguna vez se produjera un problema, podría restablecerse», señaló González.

La sostenibilidad a largo plazo de las plataformas es un tema que también sigue Shaw en Lancaster. Soy consciente de que podemos comprar algo a un proveedor que lo aloja en la nube, pero eso no significa necesariamente que tenga su propia infraestructura en la nube. Es muy probable que utilicen Amazon Web Services o algo similar. Esto plantea algunas cuestiones importantes sobre lo que pasaría si el proveedor de la nube cayera o decidiera adoptar un enfoque muy diferente. Esto es algo que probablemente debería considerarse un poco más a medida que nos adentramos en el entorno de la nube».

Sin embargo, añadió un contrapunto: «La otra cosa es sopesar la alternativa. Si tenemos TI en nuestras instalaciones, en nuestros servidores, puedes ir y mirar los bastidores con discos giratorios y decir ‘están en esta sala que tenemos cerrada’, pero eso no significa necesariamente que no puedan ser hackeados y que no sean vulnerables de alguna manera».

Las nubes y el clima

Otro aspecto de los servicios en la nube que ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos tiempos es el impacto medioambiental.

A veces se tiende a pensar que lo digital significa que no estamos cortando árboles para fabricar libros impresos, por lo que es más ecológico. La realidad es mucho más complicada y el impacto del carbono en la nube puede ser considerable. No se trata sólo de la generación de energía en los dispositivos que la gente utiliza. Hay una gran cantidad de energía generada por el funcionamiento de los servidores y las redes de datos en la nube. Luego está la cuestión de la procedencia de esa energía, de la huella de carbono que tiene, de la sostenibilidad o de la renovación de las fuentes que la alimentan», observó Shaw.

La Universidad de Lancaster ha declarado la emergencia climática y en toda la universidad nos están presionando para que respondamos y hagamos una declaración significativa. Esto nos empuja a pensar más profundamente en el impacto de cosas como la nube. Vamos a comprometernos más con nuestros proveedores y a convertir en una parte mucho más habitual del proceso el hacer preguntas sobre cómo alimentan sus centros de datos, qué trabajo han realizado para entender el impacto medioambiental de la nube para ellos y cuál es su hoja de ruta para reducir el impacto medioambiental de sus actividades. También me gustaría trabajar con nuestro equipo de compras para ver cómo puede convertirse en una parte mucho mayor del proceso de compras».

González se mostró de acuerdo con el reto: «Especialmente durante la primera adopción de los servicios basados en la nube, el impacto medioambiental de los servicios en la nube era un problema, y sigue siéndolo. Buscamos específicamente centros de datos que sean, de media, tres veces más eficientes que los centros de datos medios de Estados Unidos. Nuestro socio proveedor de la nube está en camino de utilizar el 100% de energía renovable para 2025». Añadió que EBSCO también tiene una iniciativa, EBSCO Solar, que proporciona subvenciones a las bibliotecas públicas para que puedan instalar energía solar en sus edificios.

Geografía y desigualdad

A pesar del entusiasmo generalizado por los servicios bibliotecarios basados en la nube, su adopción no está distribuida uniformemente en todo el mundo. Gashaw Kebede, consultor independiente en gestión de la información, la comunicación y el conocimiento y anteriormente profesor adjunto en la Universidad de Addis Abeba, destacó la situación en su propio país: «No hay servicios bibliotecarios basados en la nube implementados por las bibliotecas universitarias y de investigación locales en [Etiopía] (aunque algunas de las organizaciones internacionales ubicadas en el país pueden tener algunos servicios bibliotecarios basados en la nube). Y, que yo sepa, no hay ningún plan concreto ni debates públicos para introducir servicios bibliotecarios basados en la nube y su gestión por parte de las instituciones que suelen encargarse de coordinar dicha tarea en el país (por ejemplo, el Ministerio de Educación de Etiopía).

Sin embargo, el paso a un servicio bibliotecario basado en la nube es obviamente una de las principales prioridades en la lista de deseos de todas las bibliotecas universitarias del país. Cada vez hay más conciencia de las ventajas específicas que el paso a los servicios bibliotecarios basados en la nube podría aportar, en particular, a la mejora de los servicios y la capacidad de las cada vez más numerosas bibliotecas universitarias situadas en las universidades públicas del país».

Son varios los factores que ve en esta baja adopción: «En mi opinión, pasar a los servicios bibliotecarios basados en la nube no será una opción fácil de considerar por las bibliotecas universitarias y de investigación locales en este momento, principalmente debido a: (a) la pobre infraestructura de red sobre el terreno para conectarse a la nube, y (b) los limitados recursos y servicios digitales que poseen las bibliotecas para justificar el paso a la nube (existen menos de 100.000 libros electrónicos entre las más de 50 bibliotecas académicas del país). La mayoría de las bibliotecas universitarias y de investigación carecen de suficientes conexiones de red sobre el terreno incluso para participar plenamente en la red nacional de investigación y educación (introducida por el gobierno con el nombre de EthERNet en 2000). A esto se suman las perennes limitaciones financieras que las bibliotecas tienen que priorizar [sobre] el paso a la nube».

Kebede cree que, antes de desplegar muchos servicios basados en la nube en su país, aún queda trabajo por hacer para fortalecer las bibliotecas digitales locales. Por supuesto, conseguirlo facilitará el paso a los servicios basados en la nube y a otros modelos de prestación de servicios y creación de recursos a largo plazo», observó.

Entonces, ¿qué pueden hacer los proveedores de herramientas bibliotecarias para ayudar a afrontar estos retos, especialmente en los lugares donde el acceso a Internet es menos fiable? Gonzalez, de EBSCO, compartió un ejemplo de un enfoque que su empresa ha adoptado con un proyecto en una prisión, donde el acceso a Internet más amplio está prohibido: «Creamos una versión local de nuestro servicio EBSCO Discovery, para que las personas que no están conectadas a Internet puedan acceder a sus artículos localmente. Es importante que satisfagamos a todos los lectores, incluso a los que no tienen acceso continuo a Internet’.

También reconoció la desigualdad en la adopción de BIBFRAME. Señaló: EBSCO contribuye a este problema facilitando al máximo el uso de este estándar. La biblioteca nos envía los datos de su catálogo y nosotros hacemos toda la transformación y publicación por ellos. Su personal no tiene que aprender los entresijos de la norma antes de tener acceso».

Observando que el idioma también puede ser una barrera, añadió que EBSCO está trabajando para traducir la documentación de la norma a otros idiomas, trabajando, por ejemplo, con bibliotecas de Sudamérica y la Biblioteca Nacional de Qatar, para traducir la documentación de la norma al español y al árabe. Continuó diciendo: «Nuestro proceso de transformación que utilizamos para publicar estos datos es completamente independiente de la escritura y del idioma; si los datos están en un idioma determinado, lo conservamos cuando los publicamos».

Además, es necesario reconocer que las normas han evolucionado de forma diferente en todo el mundo. La norma MARC tiene muchas variantes en todo el mundo, por lo que también estamos ampliando nuestros servicios para trabajar con todas las versiones».

¿Qué futuro les espera a las bibliotecas en la nube?

Dentro de cinco o diez años, creo que los catálogos de las bibliotecas y los datos de los catálogos estarán completamente descentralizados. Las bibliotecas no compartirán datos basados en sistemas de registro, sino que podrán compartir datos más detallados, por ejemplo, descripciones de una persona, una editorial o un tema concreto. Esto permitirá a las bibliotecas ampliar el poder de su intercambio de datos, para entender lo que tienen en común y lo que es único en sus colecciones», dijo González.

El paso continuo a la nube en las bibliotecas es inevitable, concluyó Shaw. Estamos viendo que tanto nuestra universidad como el sector en general se están moviendo mucho más hacia la nube. Incluso si en la biblioteca dijéramos ‘esta no es la dirección en la que queremos ir’, nos parecería que estaríamos tratando de correr contra la corriente. Puedes intentar ir en contra de ella o involucrarte de manera que intentes dirigirla en la dirección correcta, como en el caso de las consideraciones medioambientales. Adoptar la nube nos ha permitido pensar de forma más estratégica en cómo encaja mejor con el tipo de biblioteca que somos, el tipo de universidad que somos y hacia dónde queremos ir».