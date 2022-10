A partir de enero de 2023 la familia de revistas Science permitirá a los autores compartir públicamente los manuscritos de forma más amplia sin tener que pagar tasas.

Else, Holly. «Science’s No-Fee Public-Access Policy Will Take Effect in 2023». Nature, 11 de octubre de 2022. https://doi.org/10.1038/d41586-022-03128-2.

La editorial de la prestigiosa revista Science pronto permitirá a los autores de sus trabajos de investigación hacer pública una versión casi final de su manuscrito en un repositorio de su elección inmediatamente después de la publicación, sin pagar ninguna tasa.

Este planteamiento difiere del adoptado por los editores de las revistas de alto impacto Cell y Nature, que cobran a la mayoría de los autores unas tasas denominadas gastos de procesamiento de artículos (APC) para que las versiones finales publicadas de sus artículos sean de acceso abierto. (El equipo de noticias de Nature es editorialmente independiente de su editor, Springer Nature). A partir de enero, los autores de artículos de Science podrán publicar sin demora los manuscritos aceptados en un repositorio público de su elección.

Science anunció su nuevo enfoque en un editorial del 9 de septiembre redactado por altos ejecutivos de laAssociation for the Advancement of Science (AAAS) en Washington DC. Desde entonces, Bill Moran, editor de las revistas Science de la AAAS, ha declarado a Nature que la política de Science entrará en vigor a partir de enero de 2023 y se aplicará a las cinco revistas de suscripción de la familia Science. (La AAAS ya cuenta con un título de acceso totalmente abierto, Science Advances, en el que los autores pagan tasas de publicación; la nueva política no se extenderá a esta revista).

También dijo que las condiciones en las que los autores podrán compartir sus manuscritos aún no se han concretado, porque todavía se está desarrollando una licencia de reutilización personalizada para uso no comercial. Los estudiosos del acceso abierto dicen que esto deja dudas sobre la libertad con la que los investigadores podrán compartir su trabajo.

Actualmente, la mayoría de los autores que publican en la familia de revistas Science sólo pueden publicar sus manuscritos aceptados en un repositorio institucional o en un sitio web personal. Tienen que esperar seis meses tras la publicación antes de añadir el artículo a otros repositorios, como la base de datos de ciencias de la vida PubMed. Hay excepciones a esta regla, como en el caso de algunos autores apoyados por financiadores que se han unido a la iniciativa de acceso abierto liderada por Europa cOAlition S.