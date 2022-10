¿Cómo citar datos de investigación? recomendaciones y buenas prácticas sobre cómo citar los datos

PJessop, P., Data citation : a guide to best practice, Publications Office of the European Union, 2022,

Cada día, millones de personas utilizan los datos. Buscan, publican, reutilizan y analizan. Pero muy a menudo, una de las principales dificultades para los usuarios es encontrar los datos adecuados. ¿Y cómo ayudarles? Es sencillo: Citar los datos. La publicación «Data citation : a guide to best practice» es una guía práctica que incluye recomendaciones y buenas prácticas sobre cómo citar los datos. Está dividida en 3 partes: parte 1 – cuestiones de citación de datos, recomendaciones generales; parte 2 – recomendaciones sobre formatos específicos y otros elementos para la citación de datos y parte 3 – otra información (por ejemplo, diferencias específicas entre las recomendaciones). Al final, el lector encontrará anexos con listas de comprobación, diagramas y ejemplos.